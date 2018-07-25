Крымский политолог: у дела СК против Гриценко будут интересные последствия

Дело возбудили по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».

Ранее СК уже возбудил против Гриценко аналогичное уголовное дело, когда тот в эфире канала «112 Украина» призвал подрывать автомобили в Москве Таганроге . Оба дела соединили в одно производство.

Крымский политолог Владимир Джаралла в эфире радио Sputnik объяснил, почему, на его взгляд, украинские политики выступают с подстрекательскими заявлениями.

"Многие украинские политики специализируются на «охоте на ведьм», поисках «русского следа» везде, где только возможно, и в принципе на возбуждении ненависти к русским. При этом они ощущают абсолютную безнаказанность. Печально известный, а сейчас уже ставший смешным сайт «Миротворец», куда занесены тысячи людей с их личными данными, многочисленные заявления и конкретные действия украинских чиновников самого разного уровня — все это примеры этого ощущения безнаказанности", — сказал Владимир Джаралла.

По его мнению, действия Следственного комитета должны будут лишить украинских деятелей, выступающих с подстрекательскими заявлениями, ощущения безнаказанности.

"Следственный комитет действует в достаточно интересном направлении, и эти его действия позволят изменить ситуацию. После возбуждения уголовного дела следует, как правило, комплекс мероприятий, в том числе розыск за рубежом. Хотя международные ордера впоследствии зачастую аннулируются из-за утверждений украинской стороны о том, что они якобы политически мотивированы, само по себе данное направление деятельности Следственного комитета приведет к тому, что украинские деятели, выступающие с подстрекательскими заявлениями, должны будут перестать чувствовать себя безнаказанными, так что последствия будут достаточно интересные", — считает Владимир Джаралла.

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