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Крымский политолог: у дела СК против Гриценко будут интересные последствия
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Крымский политолог: у дела СК против Гриценко будут интересные последствия 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинение экс-министру обороны Украины Анатолию Гриценко, который в ходе прямой трансляции онлайн-конференции телерадиокомпании «Студия 1+1» призвал взрывать в России поезда. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Дело возбудили по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».
Ранее СК уже возбудил против Гриценко аналогичное уголовное дело, когда тот в эфире канала «112 Украина» призвал подрывать автомобили в Москве и Таганроге. Оба дела соединили в одно производство.
Крымский политолог Владимир Джаралла в эфире радио Sputnik объяснил, почему, на его взгляд, украинские политики выступают с подстрекательскими заявлениями.
"Многие украинские политики специализируются на «охоте на ведьм», поисках «русского следа» везде, где только возможно, и в принципе на возбуждении ненависти к русским. При этом они ощущают абсолютную безнаказанность. Печально известный, а сейчас уже ставший смешным сайт «Миротворец», куда занесены тысячи людей с их личными данными, многочисленные заявления и конкретные действия украинских чиновников самого разного уровня — все это примеры этого ощущения безнаказанности", — сказал Владимир Джаралла.
По его мнению, действия Следственного комитета должны будут лишить украинских деятелей, выступающих с подстрекательскими заявлениями, ощущения безнаказанности.
"Следственный комитет действует в достаточно интересном направлении, и эти его действия позволят изменить ситуацию. После возбуждения уголовного дела следует, как правило, комплекс мероприятий, в том числе розыск за рубежом. Хотя международные ордера впоследствии зачастую аннулируются из-за утверждений украинской стороны о том, что они якобы политически мотивированы, само по себе данное направление деятельности Следственного комитета приведет к тому, что украинские деятели, выступающие с подстрекательскими заявлениями, должны будут перестать чувствовать себя безнаказанными, так что последствия будут достаточно интересные", — считает Владимир Джаралла.
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