Украина начнет закупать жидкий хлор в Румынии и Узбекистане

«На грани остановки оказались предприятия в Харькове , Кропивницком, Николаеве… Еще 5 предприятий заявили об очень маленьких запасах хлора. Как только мы получили сообщение, мы практически смогли забрать две цистерны с «ДнепрАзота» и отправить в Харьков и Киев. Затем мы приступили к импортным поставкам из Румынии … и сейчас Киев начинает потреблять из Узбекистана . На сегодня румынский хлор потребляет несколько водоканалов. Мы ожидаем также поставок из Узбекистана», — заявил министр.

По его словам, в ситуацию с кризисом с поставками жидкого хлора из-за решения «ДнепрАзота» приостановить выпуск вещества вмешался президент Украины Петр Порошенко . Он передал посольствам поручения отработать контакты с возможными поставщиками жидкого хлора из других стран.

«Я думаю, что завтра на заседании Кабмина мы будем отдельно принимать решение по поручению премьер-министра с точки зрения обеспечения на уровне госрезерва хлором», — уточнил министр.

Сегодня стало известно, что «ДнепрАзот» возобновил производство жидкого хлора после того, как дело о приостановке производства вещества вышло на государственный уровень и им заинтересовалась СБУ