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Украина начнет закупать жидкий хлор в Румынии и Узбекистане
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Украина начнет закупать жидкий хлор в Румынии и Узбекистане 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщил вице-премьер-министр, глава министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, передает РБК-Украина.
«На грани остановки оказались предприятия в Харькове, Кропивницком, Николаеве… Еще 5 предприятий заявили об очень маленьких запасах хлора. Как только мы получили сообщение, мы практически смогли забрать две цистерны с «ДнепрАзота» и отправить в Харьков и Киев. Затем мы приступили к импортным поставкам из Румынии… и сейчас Киев начинает потреблять из Узбекистана. На сегодня румынский хлор потребляет несколько водоканалов. Мы ожидаем также поставок из Узбекистана», — заявил министр.
По его словам, в ситуацию с кризисом с поставками жидкого хлора из-за решения «ДнепрАзота» приостановить выпуск вещества вмешался президент Украины Петр Порошенко. Он передал посольствам поручения отработать контакты с возможными поставщиками жидкого хлора из других стран.
«Я думаю, что завтра на заседании Кабмина мы будем отдельно принимать решение по поручению премьер-министра с точки зрения обеспечения на уровне госрезерва хлором», — уточнил министр.
Сегодня стало известно, что «ДнепрАзот» возобновил производство жидкого хлора после того, как дело о приостановке производства вещества вышло на государственный уровень и им заинтересовалась СБУ.
Ранее предприятие пожаловалось на нерентабельность производства жидкого хлора, что вызвало панику у ряда коммунальных предприятий, для которых «ДнепрАзот» — единственный поставщик вещества, необходимого для обеззараживания воды. В ряде городов стали опасаться прекращения поставок питьевой воды. Поставка жидкого хлора из ЕС была невозможна из-за разницы между украинской и европейской колеями железных дорог.
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