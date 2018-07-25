Верховные суды Южной Осетии и ДНР подпишут соглашение о сотрудничестве 

ЦХИНВАЛ, 25 июл — Sputnik. Южная Осетия и Донецкая народная республика намерены подписать соглашение о сотрудничестве в судебной системе, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Верховного суда ДНР Эдуарда Якубовского.
"Верховный суд ДНР получил предложение Южной Осетии о заключении соглашения. Надеюсь, что в конце августа соглашение будет подписано и работа нашего ВС получит новый импульс", — сказал он.
Южная Осетия в 2014 году признала независимость ДНР и ЛНР. Между Цхинвалом и республиками установлены дипотношения. В Донецке и Луганске действуют представительства Южной Осетии, в Цхинвале — представительства ДНР и ЛНР. В мае прошлого года Южная Осетия подписала с ДНР договор о дружбе и взаимопомощи.