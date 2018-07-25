Верховные суды Южной Осетии и ДНР подпишут соглашение о сотрудничестве

"Верховный суд ДНР получил предложение Южной Осетии о заключении соглашения. Надеюсь, что в конце августа соглашение будет подписано и работа нашего ВС получит новый импульс", — сказал он.