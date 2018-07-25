Украине вынесли суровый приговор

Главная цель последнего Майдана — построение светлого будущего на Украине — все дальше и дальше. В то, что это возможно, жители страны не верят. Свое отношение к происходящему они выражают просто — покидают родину.

Как констатируют на Западе, вместо надежды на «светлое будущее» после переворота в государстве преобладают недоверие и мрачные ожидания. Граждане покидают страну «в поисках спасения», пишет немецкое издание Telepolis.

Чехию, Германию, К эмиграции украинцев, в частности, толкает Запад, который со «своей политикой и поддержкой коррумпированного режима все никак не откажется от антироссийского курса», говорится в статье. Большинство хочет переехать в Польшу Россию или США

Как отмечает издание, две трети украинцев считают, что страна идет в неправильном направлении, а политический класс себя изжил. При этом, пишет автор статьи, в 2019 году, когда на Украине пройдут парламентские выборы, стабильности будет еще меньше.

По данным портала Ukrainianpeopleleaks, каждую минуту Незалежную покидают два человека. Как подсчитали сотрудники интернет-ресурса, за три месяца его работы из страны уехали свыше 360 тысяч граждан.

Демократия на Украине потерпела фиаско, а сама она «смертельно больна и пустеет», вынес приговор журналист. Он уверен, что руководство находится у власти только благодаря кредитам и военной помощи стран Запада.

Согласно результатам опроса Киевского института социологии, 62% украинцев хотят, чтобы в Донбассе закончилась война. Однако мир в регионе не в интересах властей. В случае окончания боевых действий они лишатся поддержки Запада, убежден автор статьи.

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