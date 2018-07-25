Эксперт объяснил передачу Украине Javelin

Баранец: США дали Украине Javelin, чтобы их ВПК «не скучал»

Пентагон выделил почти 308 млн долларов на производство переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin для поставок в ряд стран, в том числе на Украину . Об этом говорится в списке контрактов, заключенных ведомством.

Производством систем займется консорциум компаний Raytheon и Lockheed Martin. Системы передадут армиям Литвы Эстонии , Украины, Австралии , Тайваня и Турции . Работы будут идти в Аризоне до конца августа 2021 года.

Вашингтон в 2017 году одобрил поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Предыдущая администрация Барака Обамы , несмотря на неоднократные просьбы украинской стороны, отказывалась это делать. Первые Javelin уже доставили на Украину.

Россия неоднократно предостерегала от поставки вооружений Киеву, опасаясь эскалации конфликта в Донбассе. Против передачи оружия Украине высказалось и большинство европейских политиков.

"На Украину Javelin уже поставлены и американские специалисты обучали украинских военных обращаться с ними на Яворовском полигоне под Львовом. А потом они перенесли их уже на учебные стрельбы в Донбасс и один из американских специалистов заявил, что украинцы очень плохо владеют этим оружием. А в украинскую прессу выплеснулись тогда сведения, что уже поставленные Javelin оказались старьем и украинцы имеют к ним претензии. Более того, поднимался вопрос о том, чтобы эту партию вернуть назад", — рассказал Виктор Баранец.

По его словам, претензии украинских военных к комплексам скорее всего были обоснованы — но отнести эти претензии нужно не к конкретной партии, а к самой конструкции комплекса.