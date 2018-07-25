ДНР и Южная Осетия согласуют судебные системы 

Об этом сообщил в среду председатель Верховного суда Донецкой Народной Республики Эдуард Якубовский.
«Верховный суд ДНР получил предложение Южной Осетии о заключении соглашения. Надеюсь, что в конце августа соглашение будет подписано и работа нашего ВС получит новый импульс», — сказал Якубовский.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.