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ДНР и Южная Осетия согласуют судебные системы
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ДНР и Южная Осетия согласуют судебные системы 

Украина.ру 56 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщил в среду председатель Верховного суда Донецкой Народной Республики Эдуард Якубовский.
«Верховный суд ДНР получил предложение Южной Осетии о заключении соглашения. Надеюсь, что в конце августа соглашение будет подписано и работа нашего ВС получит новый импульс», — сказал Якубовский.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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