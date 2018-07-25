«Ваше слово, товарищ Маузер»: Любое купленное оружие на Украине — легально

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на юристов.

Как заявил специализирующийся на оружейной тематике юрист Николай Ореховский, любое оружие может считаться легальным, пока в законодательстве отсутствует понятие и классификация видов гражданского оружия, а также не прописан порядок выдачи лицензий на его покупку.

«Конституция Украины гарантирует гражданам право свободного владения материальными ценностями. Ограничение такого права в отношении отдельных вещей, например, того же оружия, должно быть определено исключительно законом. Поскольку сейчас в стране специального оружейного закона нет, то нечем ограничить право гражданина в пользовании оружием», — указал он.

Таким образом, фактически любое оружие, купленное любым способом на Украине является легальным.

«Все, что не запрещено законом, — разрешено. Это — базовый принцип верховенства права. Оружие в любом случае будет правомерно находиться в вашей собственности, поскольку не существует закона, запрещающего вам этим оружием владеть», — указал Ореховский.

По его словам, Конституция Украина гарантирует право защищать себя и других любым незапрещенным законом способом вне зависимости от того, может ли человек вызвать полицию.

«У нас в стране законодательно действует принцип, который в США называют Stand your ground, или «Стой на своем». Это означает, что ты не обязан избегать нападения, и имеешь право дать отпор. Кстати, этот принцип действует лишь в четырех штатах США. В остальных действует противоположный принцип — Duty to retreat («Обязан избежать», — ред.). То есть, любой ценой нужно избегать нападения. В случае если ты дашь отпор, тебе нужно будет доказать, что избежать столкновения тебе не удалось, и ты был вынужден применить силу для защиты», — отметил юрист.

В то же время, издание отмечает, что право на покупку и хранение гражданского оружия регулирует приказ МВД Украины №622 от августа 1998 года. Согласно приказу, украинцы имеют право приобрести и зарегистрировать гладкоствольное оружие с длинной ствола от 45 см с 21 года, а нарезное с общей длинной от 80 см — с 25 лет.

После начала войны в Донбассе на Украине резко подскочил нелегальный оборот нарезного автоматического оружия, а также взрывчатых веществ. Как отмечали правоохранители, основными продавцами такого вида оружия являются военнослужащие — участники силовой операции в Донбассе.

Кроме того, СМИ сообщали о росте насилия и убийств, связанных с нелегальным оборотом оружия.