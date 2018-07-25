Люди покидают подконтрольную Украине Донецкую область

Об этом со ссылкой на Главное управление статистики в Донецкой области сообщает издание Avdeevka.City.

В течение первых пяти месяцев 2018 года численность населения в регионе уменьшилась на 13,7 тыс. человек, в том числе вследствие естественного сокращения на 10,6 тыс. человек и на 3,1 тыс. человек — за счет миграционного сокращения. Последнее подразумевает разницу между прибывшими в области и покинувшими ее.

Таким образом, население продолжает бежать из подконтрольной Украине Донецкой области. Как указали в Госстате в Донецкой области, при подсчетах не учитывались данные по населению ДНР.

Также за январь-май 2018 года зарегистрировали 6,3 тыс. новорожденных и 16,9 тыс. умерших, что также свидетельствует о естественной убыли населения в регионе.

При этом доля пожилых людей в структуре населения Донецкой области составляет 20%.

Международные организации не раз критиковали Украину за дискриминацию внутренних переселенцев из Донбасса. Переселенцы не могут участвовать в выборах, им сложно зарегистрироваться на новом месте жительства, получить ряд документов.