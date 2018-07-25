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Люди покидают подконтрольную Украине Донецкую область
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Люди покидают подконтрольную Украине Донецкую область 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом со ссылкой на Главное управление статистики в Донецкой области сообщает издание Avdeevka.City.
В течение первых пяти месяцев 2018 года численность населения в регионе уменьшилась на 13,7 тыс. человек, в том числе вследствие естественного сокращения на 10,6 тыс. человек и на 3,1 тыс. человек — за счет миграционного сокращения. Последнее подразумевает разницу между прибывшими в области и покинувшими ее.
Таким образом, население продолжает бежать из подконтрольной Украине Донецкой области. Как указали в Госстате в Донецкой области, при подсчетах не учитывались данные по населению ДНР.
Также за январь-май 2018 года зарегистрировали 6,3 тыс. новорожденных и 16,9 тыс. умерших, что также свидетельствует о естественной убыли населения в регионе.
При этом доля пожилых людей в структуре населения Донецкой области составляет 20%.
Международные организации не раз критиковали Украину за дискриминацию внутренних переселенцев из Донбасса. Переселенцы не могут участвовать в выборах, им сложно зарегистрироваться на новом месте жительства, получить ряд документов.
В итоге многие предпочитают не только покинуть проблемный регион, но и Украину в целом. Количество украинцев в Польше и России сейчас оценивается в несколько миллионов человек. Ряд политиков заявил об угрозе депопуляции Украины.
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