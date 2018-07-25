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Во Львове появилась в продаже мягкая игрушка в виде Гитлера
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Во Львове появилась в продаже мягкая игрушка в виде Гитлера 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: Капитал страны
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Во Львове появилось предложение о продаже мягкой игрушки в виде Адольфа Гитлера. Об этом сообщает «Украина.ру».
"Товар" размещен на популярном на Украине сайте объявлений. При этом его категория обозначена как «Детский мир Львов» и «Игрушки Львов». Стоимость куклы составляет 40 гривен (около 80 рублей).
Также портал обратил внимание на то, что в описании товара продавец назвал главу нацистской Германии «великим вождем».
Ранее депутаты Львовского городского совета от националистической партии «Свобода» и по совместительству учительницу истории Марьяну Батюк уволили из школы за поздравления с днем рождения Адольфа Гитлера. После этого жители Львова устроили в поддержку Батюк акцию, участие в которой приняли около двухсот человек.
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