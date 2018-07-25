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Борьба ВСУ и националистов: Ярош и Наев встретились в Краматорске
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Борьба ВСУ и националистов: Ярош и Наев встретились в Краматорске 

Украина.ру 56 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает местное СМИ «ОбщеЖитие».
«В ходе конструктивного и откровенного разговора Сергей Наев подчеркнул, что законодательством Украины не урегулирован вопрос участия бойцов УДА в боевых действиях на переднем крае, непосредственно в боевых порядках ВС Украины. Генерал-лейтенант Наев подчеркнул, что считает добровольцами всех, без разделения на тех, кто служит в Вооруженных Силах Украины, Национальной Гвардии, Службе безопасности Украины, и других составляющих сектора безопасности и обороны, а также относит к этой категории бойцов добровольческих батальонов ВСУ, МВД, УДА и ДУК «ПС» (запрещенная в РФ организация — ред.)», — гласит сообщение.
По словам Наева, командование ООС ценит вклад каждого добровольца.
Он также предложил Ярошу направить бойцов УДА в состав ВСУ в том числе и в виде отдельного подразделения на условиях заключения контракта с Вооруженными Силами.
Кроме того, националистам предложили прохождение военной службы в резерве в составе боевых воинских частей спецназа, разведки и в подразделениях территориальной обороны.
«Командующий Объединенных сил заверил, что в случае принятия положительного решения бойцами УДА, будет способствовать прохождению службы в других силовых ведомствах сектора безопасности и обороны из состава Объединенных сил», — отмечается в сообщении.
Кроме того, Ярош и Наев обсудили возможное участие бойцов УДА в подготовке сил для охраны госграницы, подразделений территориальной обороны.
Ранее СМИ сообщили о назревшем кризисе в отношениях националистов и ВСУ. Первые отказались входить в состав Вооруженных Сил или другой силовой структуры, предпочтя остаться независимыми. Данное положение не устроило командующего ООС Сергея Наева.
Позже появились кадры штурма одного из подразделений националистов спецназом СБУ. Видео содержит нецензурную лексику.
Подобный кризис в отношениях националистов и ВСУ был уже в июле 2015 года, когда самые боеспособные формирования украинской армии — 25-ая и 95-ая бригады окружили базы запрещенного в РФ «Правого сектора». В ответ националисты объявили о мобилизации и начали акции протеста в Киеве. Тогда конфликт удалось погасить.
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