Граждане Украины пытались незаконно ввезти в Крым устройства для майнинга 

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июля. /ТАСС/. Российская таможня совместно с пограничниками пресекла на российско-украинской границе ввоз в Крым устройств для генерации криптовалюты, сообщила в среду пресс-служба Крымской таможни.
"При проведении контрольных мероприятий… в пункте пропуска «Армянск» [на крымском участке российской границы с Украиной] должностные лица Крымской таможни совместно с сотрудниками пограничного управления ФСБ России… пресекли попытки незаконного ввоза устройств для генерации криптовалюты", — говорится в сообщении.
Уточняется, что нарушительницами оказались две гражданки Украины, которые при пересечении границы не задекларировали данные устройства.
"Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии… ввоз устройств для генерации криптовалюты на таможенную территорию Евразийского экономического союза ограничен. Требуется предоставление нотификации и других разрешительных документов", — пояснили на таможне.
В отношении гражданок Украины возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 ("Недекларирование") и ст. 16.3 ("Несоблюдение запретов и ограничений") КоАП РФ. Им грозит штраф и конфискация устройств.