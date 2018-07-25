Граждане Украины пытались незаконно ввезти в Крым устройства для майнинга

СИМФЕРОПОЛЬ , 25 июля. / ТАСС /. Российская таможня совместно с пограничниками пресекла на российско-украинской границе ввоз в Крым устройств для генерации криптовалюты, сообщила в среду пресс-служба Крымской таможни.

"При проведении контрольных мероприятий… в пункте пропуска «Армянск» [на крымском участке российской границы с Украиной ] должностные лица Крымской таможни совместно с сотрудниками пограничного управления ФСБ России … пресекли попытки незаконного ввоза устройств для генерации криптовалюты", — говорится в сообщении.

Уточняется, что нарушительницами оказались две гражданки Украины, которые при пересечении границы не задекларировали данные устройства.