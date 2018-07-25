На курском рынке изъяли санкционные сосиски

Согласно законодательству запрещённая продукция была уничтожена

Во время прооверки на Сеймском рынке в Курске сотрудники Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям выявили продажу запрещенной к ввозу в РФ продукции — сосисок, выработанных на предприятии Украины . Ветеринарные сопроводительные документы продавцы предоставить не смогли.

Мясные изделия инспекторы изъяли и утилизировали в соответствии с действующим законодательством.

В отношении продавца — гражданки Украины — составлен протокол об административном правонарушении.