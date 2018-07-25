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На курском рынке изъяли санкционные сосиски
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На курском рынке изъяли санкционные сосиски 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Согласно законодательству запрещённая продукция была уничтожена
Во время прооверки на Сеймском рынке в Курске сотрудники Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям выявили продажу запрещенной к ввозу в РФ продукции — сосисок, выработанных на предприятии Украины. Ветеринарные сопроводительные документы продавцы предоставить не смогли.
Мясные изделия инспекторы изъяли и утилизировали в соответствии с действующим законодательством.
В отношении продавца — гражданки Украины — составлен протокол об административном правонарушении.
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