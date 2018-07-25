Россия завершает формирование конвоя с гуманитарной помощью в Донбасс

"В населенном пункте Ковалевка Ростовской области продолжается работа по формированию 79-й колонны гуманитарной помощи с детскими продуктовыми наборами, медицинским имуществом и медикаментами, доставка запланирована на 26 июля", — говорится в сообщении.

Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 28 июня. Согласно утвержденному графику, очередной конвой должен отправиться в Донецкую и Луганскую области в августе 2018 года.