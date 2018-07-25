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Россия завершает формирование конвоя с гуманитарной помощью в Донбасс
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Россия завершает формирование конвоя с гуманитарной помощью в Донбасс 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. МЧС России завершает формирование 79-й автоколонны с гуманитарным грузом для жителей Донецкой и Луганской областей, отправка конвоя планируется в четверг, 26 июля, сообщает министерство.
"В населенном пункте Ковалевка Ростовской области продолжается работа по формированию 79-й колонны гуманитарной помощи с детскими продуктовыми наборами, медицинским имуществом и медикаментами, доставка запланирована на 26 июля", — говорится в сообщении.
Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 28 июня. Согласно утвержденному графику, очередной конвой должен отправиться в Донецкую и Луганскую области в августе 2018 года.
Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 78 колонн МЧС привезли на территорию юго-востока Украины более 76 тысяч тонн гуманитарных грузов.
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