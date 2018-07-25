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Непогода обесточила 66 населенных пункта в пяти областях Украины
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Непогода обесточила 66 населенных пункта в пяти областях Украины 

Украина.ру 36 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
«По состоянию на 7:00 25 июля в результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 66 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Львовская — 32 н.п., Киевская — 22 н.п., Черновицкая — 6 н. п., Луганская — 4 н.п. и Днепропетровска — 2 н.п.», — указано в сообщении.
Бригады облэнерго восстанавливают электроснабжения в обесточенных населенных пунктах.
Ранее ГСЧС предупредила жителей Украины об ухудшении погодных условий и грозах. Подобная погода, как сообщили метеорологи, сохранится до конца июля.
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