Волкер: Закон об особом статусе Донбасса нужно продлить

«Я не вижу никакого вреда в продлении действия закона. Ничего не изменится с сегодняшнего дня и до того дня, когда действие закона уже будет продолжено. Думаю, в этом нет вреда. Зато Россия будет использовать приостановление действия закона в качестве причины жаловаться на Украину . Там скажут, что Украина не хочет выполнять Минские соглашения. Поэтому просто не давайте России этого аргумента. Продолжение действия закона ничего на самом деле не изменит», — указал Волкер.

При этом он заявил, что «понимает разочарование украинских законодателей и общества».

Также Волкер констатировал, что на сегодняшний момент нельзя говорить о существовании особого статуса Донбасса, поскольку в регионе не проведены местные выборы, а также оттуда «не вывела войска Россия».

Украина и некоторые ее зарубежные союзники уверяют мир в наличии российских войск в Донбассе. В то же время за все четыре года конфликта в Донбассе доказать этого так и не удалось.

Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта в Донбассе.

Ранее Волкер в интервью немецким СМИ признал, что Украина нарушает перемирие в Донбассе, но «имеет на это право».