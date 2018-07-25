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Волкер: Закон об особом статусе Донбасса нужно продлить
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Волкер: Закон об особом статусе Донбасса нужно продлить 

Украина.ру 48 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом он заявил в интервью «Голосу Америки».
«Я не вижу никакого вреда в продлении действия закона. Ничего не изменится с сегодняшнего дня и до того дня, когда действие закона уже будет продолжено. Думаю, в этом нет вреда. Зато Россия будет использовать приостановление действия закона в качестве причины жаловаться на Украину. Там скажут, что Украина не хочет выполнять Минские соглашения. Поэтому просто не давайте России этого аргумента. Продолжение действия закона ничего на самом деле не изменит», — указал Волкер.
При этом он заявил, что «понимает разочарование украинских законодателей и общества».
Также Волкер констатировал, что на сегодняшний момент нельзя говорить о существовании особого статуса Донбасса, поскольку в регионе не проведены местные выборы, а также оттуда «не вывела войска Россия».
Украина и некоторые ее зарубежные союзники уверяют мир в наличии российских войск в Донбассе. В то же время за все четыре года конфликта в Донбассе доказать этого так и не удалось.
Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта в Донбассе.
Ранее Волкер в интервью немецким СМИ признал, что Украина нарушает перемирие в Донбассе, но «имеет на это право».
В ДНР заявили, что такие слова Волкера развязывают Украине руки, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что вместо урегулирования конфликта в регионе подобные высказывания лишь подстегивают эскалацию противостояния.
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