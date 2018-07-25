Ещё
Волкер призвал Киев продлить действие закона об особом статусе Донбасса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Волкер призвал Киев продлить действие закона об особом статусе Донбасса 

РИА Новости 18 минут назад
КИЕВ, 25 июл — РИА Новости. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер считает, что Украине следует продлить действие закона об особом статусе Донбасса, действие которого истекает в октябре.
Верховная Рада в октябре 2017 года продлила на год действие закона об особом статусе Донбасса. В нем говорится, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода «незаконных формирований» с этих территорий.
"Я не вижу никакого вреда в продлении действия закона", — сказал Волкер в интервью "Голосу Америки".
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Читайте подробнее о конфликте на Украине >>
РИА Новости: последние новости
«Язык или мова»: Зачем украинская власть делит население по-лингвистически Лучше война, чем выборы. Чтобы удержать власть, Порошенко пойдет на всё Пашинин отправил послание украинцам: Вы - колония папуасов
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: «вестники смерти» дурят народ15
Убийство телеведущего поразило страну70
«Нашествию» объявили бойкот из-за Минобороны164
США нанесут удар по госдолгу России230
Шарапову возмутили дороги Крыма86
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
00:47
Китайцы провалились сквозь землю посреди свадьбы
Происшествия
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:41
Авиакомпании расстроили россиян
Личный счет Путешествия
02:45
Россиянам вернут отобранные паспорта
Общество
00:29
Шарапову возмутили дороги Крыма
Шоу-бизнес Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение