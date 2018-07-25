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В Киеве поддержали предложение Волкера продлить закон о статусе Донбасса
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В Киеве поддержали предложение Волкера продлить закон о статусе Донбасса 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
КИЕВ, 25 июл — РИА Новости. Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука поддерживает идею о продлении срока действия закона об особом статусе Донбасса.
Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер выразил мнение, что Киеву следует продлить действие закона об особом статусе Донбасса, действие которого истекает в октябре.
"Что касается продолжения действия закона, я абсолютно поддерживаю Курта Волкера. С моей точки зрения, резонно продлить", — сказал Тука в среду в эфире украинского телеканала «Прямой».
Верховная рада в октябре 2017 года продлила на год действие закона об особом статусе. В законе об особом статусе Донбасса говорится, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода «незаконных формирований» с этих территорий.
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