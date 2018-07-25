В Киеве поддержали предложение Волкера продлить закон о статусе Донбасса

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости . Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука поддерживает идею о продлении срока действия закона об особом статусе Донбасса.

Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер выразил мнение, что Киеву следует продлить действие закона об особом статусе Донбасса, действие которого истекает в октябре.

"Что касается продолжения действия закона, я абсолютно поддерживаю Курта Волкера. С моей точки зрения, резонно продлить", — сказал Тука в среду в эфире украинского телеканала «Прямой».