Страсти по Донбассу: осенью в Раде «будет жарко»

Действие закона об особом порядке местного самоуправления на Донбассе, который с 2014 года вызывал жаркие споры и дискуссии в украинском политикуме, нужно продлить. Именно такое мнение высказал специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер . Однако среди депутатского корпуса не все согласны с таким мнением, апеллируя прежде всего к тому, что нет смысла продлевать действие закона, который по факту не функционирует. Будут ли готовы народные избранники вновь голосовать за пролонгацию «особого статуса», выяснял «Апостроф».

Спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер в интервью «Голосу Америки» заявил о том, что действие закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», принятого еще в 2014 году, следует продлить еще на год.

«Не вижу никакого вреда в продлении действия закона. Ничего не изменится с сегодняшнего дня и до того дня, когда действие закона уже будет продлено. Думаю, в этом нет вреда. Зато Россия будет использовать приостановление действия закона в качестве причины жаловаться на Украину. Там скажут, что Украина не хочет выполнять Минские соглашения. Поэтому просто не давайте России этого аргумента. Продление действия закона ничего на самом деле не изменит», — сообщил американский политик в интервью.

Стоит напомнить, что этим законом предусматриваются особые преференции для Донбасса: амнистия «участникам событий на территории Донецкой, Луганской областей», право на языковое самоопределение, трансграничное сотрудничество с РФ, создание собственных отрядов народной милиции, непосредственное участие в создании органов прокуратуры и судебной власти. Правда, все эти бонусы можно получить только после проведения местных выборов, а также выведения с территории Украины всех незаконных вооруженных формирований, боевиков и военной техники. Но поскольку выборы так и не провели, а техника не была выведена, то закон все это время действовал только на бумаге.

Собственно, это прекрасно осознает и спецпредставитель США по Украине, однако все равно настаивает на голосовании за этот законопроект.

«На сегодня нет и особого статуса. Он заработает только в тех условиях, когда будет договоренность, когда Россия выведет войска и будут проведены местные выборы», — добавляет спецпредставитель США.

Несмотря на мнение высокого чиновника из США, в украинском политикуме разнятся позиции относительно пролонгации закона, так как с самого своего внесения в парламент он вызывал немало дискуссий. Достаточно вспомнить, как проходило продление действия закона в недалеком 2017 году, когда параллельно в зале рассматривались два законопроекта — № 7164 «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» (суть которого и сводилась к продлению «особого статуса» Донбасса) и № 7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (который окрестили «законом о реинтеграции»). Тогда в зале и президиуме парламента были потасовки, под стенами митинговали противники законодательных инициатив — «Национальный корпус» и представители отдельных политических сил, а народный депутат-«свободовец» Юрий Левченко бросил в сессионном зале шашку, пытаясь сорвать голосование. Однако это не помешало принять оба законопроекта, первый — за основу и в целом, а второй — за основу.

Сейчас же, как прогнозируют нардепы, ситуация будет не менее напряженная. В октябре 2017 года за законопроект, в частности, почти в полном составе проголосовала «ногами» фракция Радикальной партии. Не собираются, по словам нардепа Игоря Мосийчука, «радикалы» поддерживать документ в случае вынесения на голосование и в этот раз.

«Нас удивляют двойные стандарты, которые демонстрируют наши американские друзья в этом вопросе. С одной стороны, господин Волкер заявляет, что Донбасс оккупирован, что происходит агрессия России, с другой стороны, говорит о каком-то особом статусе, который предусматривает проведение выборов. Но наша позиция твердая: оккупант должен уничтожаться, оккупированные территории — освобождаться, а после этого можно говорить о каком-то статусе территории. Тем более американцы не говорят, чем ухудшится ситуация, если этот закон не будет снова проголосован. Минские соглашения российские оккупанты как не выполняли, так и не выполняют. Возможно, они надеются, что когда-нибудь они все-таки будут выполнены, но у меня большие сомнения насчет этого», — прокомментировал «Апострофу» Мосийчук.

При этом парламентарий прогнозирует, что голоса в сессионном зале соберутся за счет фракций «Блока Петра Порошенко» и «Оппозиционного блока». Если посмотреть на голосование в октябре 2017 года, то БПП и Оппоблок действительно почти в полном составе отдали свои голоса за дискуссионный документ. Однако сейчас представители этих сил в парламенте аккуратно делают прогнозы относительно возможного голосования.

«Если это часть дипломатического курса, часть наших договоренностей с западными партнерами и если с этим будут связаны санкции против России, то об этом стоит говорить. Самое главное — это сохранить санкции против России. И если при этом будет необходимость рассмотреть этот закон, то на это можно идти», — прокомментировал «Апострофу» замглавы БПП Алексей Гончаренко, отметив, что на фракции пока этот вопрос не обсуждался.

По словам представителя «Оппозиционного блока» Юрия Мирошниченко, на заседании их фракции также пока не обсуждался этот вопрос.

«Что касается технической части, то на уровне фракции мы обменяемся мнениями и коллегиально решим относительно голосования. Позиция фракции будет сформулирована уже тогда, когда мы соберемся на открытие сессии», — ответил нардеп.

Мирошниченко акцентирует, что в Оппоблоке недовольны тем, что закон фактически не функционирует, но при этом высказывается в его поддержку.

«В какой-то мере мы недовольны, что закон не функционирует, но с другой стороны, мы бы очень хотели, чтобы тот план, который был согласован — а он был согласован на международном уровне — начал работать. Проблема этого плана не в том, что он плохой, а в том, что его не выполняют. Нам необходимо прилагать все усилия, чтобы вернулся мир. Для того чтобы объединить все усилия, нам нужен диалог, а его, к сожалению, нет. Надо идти на диалог. Наши европейские и американские партнеры дают нам месседжи, что другого пути, кроме как через диалог, у нас нет. Даже самый плохой план — это лучше, чем его отсутствие и хаотичное выяснение отношений», — заявил он в комментарии «Апострофу».

И хотя народные избранники пока избегают какой-либо конкретики касательно пролонгации закона о спецстатусе Донбасса, из риторики американских политиков уже сейчас можно сделать вывод, что осенью западные партнеры вновь будут настаивать на продлении действия закона на год. А украинский политикум ожидает очередное напряженное голосование: можно не сомневаться, что на этой теме основные политические игроки постараются получить политические «висты».

Апостроф, Украина