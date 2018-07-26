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Белорусам и украинцам хотят упростить получение российского гражданства
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Белорусам и украинцам хотят упростить получение российского гражданства 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. МВД РФ работает над законопроектом, которым предлагается освободить белорусов и «близких по менталитету к россиянам» украинцев от собеседования на русском языке при получении гражданства России, сообщили РИА Новости в пресс-центре министерства.
"На сегодняшний день ведется работа над законопроектом, который вносит изменения в закон «О гражданстве РФ». Предлагается освободить граждан Украины от прохождения собеседования в комиссии по признанию иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка. Также, данные преференции предлагается распространить на граждан Республики Беларусь, где русский язык является государственным языком", — пояснили в пресс-центре.
В ведомстве добавили, что граждане Украины являются потенциальными носителями русского языка, используют его в семейно-бытовой и культурной сферах, а также по своему менталитету близки к российским гражданам.
По завершению необходимых процедур проект федерального закона будет внесен в Правительство РФ.
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