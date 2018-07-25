Украина ждет, когда все рухнет, а Россия разберется

Действуя, видимо, из принципа, что «повторение — мать учения», Генеральная прокуратура Украины в очередной раз закрыла уголовное дело о подделке нынешним премьером Владимиром Гройсманом диплома об образовании. Ведущееся с прошлого года расследование опять закончилось ничем — что подтверждает недавний официальный ответ ГПУ на запрос украинских СМИ.

Напомним, проверку студенческого прошлого главы кабмина инициировал в октябре 2017 года внефракционный депутат Виталий Куприя. Который заподозрил, что «заочная корочка» специалиста «Правоведения», полученная Гройсманом — согласно официальной биографии премьера — после трех лет учебы (с 2000 по 2003 г.) в киевской Межрегиональной академии управления персоналом, не более чем фальшивка. Поскольку действовавшее в то время законодательство об образовании предусматривало срок обучения не менее 5 лет.

Но Генпрокуратура Украины опять не нашла состава преступления и уголовное производство о фейковом дипломе главы правительства, закрыла.

Был ли за это время допрошен сам Гройсман, не сообщается, со ссылкой на тайну следствия.

Впрочем, если вспомнить, кто в настоящий момент рулит законностью в «незалежной» — а это небезызвестный кум президента Порошенко — Юрий Луценко , человек — мало что — без высшего юридического образования, что всегда считалось обязательным при назначении на эту высокую должность, но еще и с биографией, мягко говоря, небезупречной, — то понимаешь, что в данном случае, «ворон ворону глаз не выклюет».

Для понимания всей картины нравственной и интеллектуальной деградации украинской власти уместно будет вспомнить так же «аса дипломатии» Климкина, спикера со справкой Парубия, кровавого Турчинова, пронырливого Яценюка и лицемерную Тимошенко. Да и сам гарант Порошенко прекрасно вписывается в этот ряд, обладая целым наборов разнообразных «выдающихся качеств».

А ведь эти люди — истеричные и часть плохо образованные — сейчас являются правящей элитой 40-миллионной (возможно, уже и 30-миллионной) Украины. И нам — хотим мы или нет — придется вступать с ними в контакт и как-то строить отношения.

Но как с такими персонажами, вообще, можно договариваться о чем-либо?

— Это, пожалуй, самый сложный вопрос из всех существующих, — комментирует ситуацию известный историк, писатель и радиоведущий Армен Гаспарян . — Потому что договариваться на сегодняшний момент, действительно, не с кем. Просто по определению.

Дело все в том, что нынешняя украинская политическая элита, она вся подобрана по образцу и подобию. То есть, главная задача — демонстрировать свою абсолютную невменяемость. Причем, на всех возможных фронтах, начиная от внутренней политики, и, заканчивая, внешней.

Отдельно, конечно, — особняком — здесь стоит отношение к России

«СП»: — Почему так получилось?

— Не нужно удивляться. Подавляющее число людей, которые организовывали Майдан, которые проповедовали всю эту идеологию, они являются выходцами с запада Украины. А вовсе не из центральных или юго-восточных областей.

Нет, без сомнения, любое правило подразумевает исключение. Но в массе своей, это именно западные украинцы, где всю жизнь была очень своеобразная идеология и своеобразные подходы ко всему. Неслучайно Порошенко назвал жителей Запада Украины — галичан — «основополагающим стержнем украинской государственности».

А отсюда, собственно, и вытекает главная проблема.

Казалось бы, Украинская Советская Социалистическая Республика (или Малороссия в рамках Российской империи) дала великое множество талантливых, я бы даже сказал, гениальнейших людей. Достаточно, например, вспомнить Князя Безбородко, удивительнейшего человека, благодаря которому, действительно, Российская империя и становилась великой державой. Он был уроженцем Киева.

Или — знаменитые генералы и Русской императорской армии, и советской.

«СП»: — Да, только Ватутин, Черняховский, Кожедуб и Ковпак у нынешней украинской власти не в чести нынче…

— К сожалению, это так. Потому что за последние годы воспевается вовсе ведь не разум, а, напротив, воспевается твоя собственная никчемность.

Вот такой человек, как Луценко, возглавляет сегодня Генеральную прокуратуру Украины. Верховной радой руководит лицо со справкой о неполной умственной полноценности — Парубий. Сам Порошенко, когда делает заявления, связанные с историей или культурой Украины, демонстрирует свою абсолютную некомпетентность даже на уровне средней школы. И министр иностранных дел Климкин, хоть и является в определенном смысле исключением, поскольку родился в Курской области , но тоже может дать еще двести очков форы в своей глупости любому представителю запада Украины.

На сегодняшний момент, действительно, некому противопоставить себя с интеллектуальной точки зрения ныне действующим украинским властям. Потому что рассчитывать на то, что деятели «Оппозиционного блока» способны будут серьезно изменить политическую конъюнктуру на Украине, я бы не стал.

«СП»: — Но куда же делись умные, талантливые и честные украинские политики и государственные люди?

— Мне кажется, что умные, образованные, грамотные, талантливые люди никуда с Украины не делись. Они как были, так и есть. Но находятся, вероятнее всего, в лучшем случае, в глубоко латентной фазе сопротивления всему того, что происходит.

И я их, в общем, с одной стороны, понимаю. Поскольку за любое открытое действие тебе грозит сразу же уголовная статья, которую оперативно тебе припаяет СБУ . Мало кто в таких условиях захочет заниматься такой реальной политикой.

Но другой ведь вопрос, что рано или поздно все равно им этим придется заниматься. Потому что, как поется в Интернационале: «Никто не даст нам избавления — ни Бог, ни царь и не герой».

И украинской интеллигенции — действительно, образованному общественному кластеру — неплохо было бы вспомнить, что во все века Украина ассоциировалась не с проходимцами и малограмотным сбродом, а с некоторыми другими людьми. И что неплохо было бы начать возвращать утраченные позиции, потому что за них это делать никто никогда не будет.

Но пока украинцы, с которыми я довольно часто общаюсь, откровенно мне говорят, что ждут, когда, во-первых, «это все рухнет, само по себе», а потом «Россия поможет».

Конечно, то, что произошло в 2014 году, это, самая трагичная из историй, которая там могла случиться. Но давайте скажем честно: совершилась она при полном попустительстве той самой украинской интеллигенции, того самого образованного общественного кластера.

Больше того, я скажу, не просто при попустительстве, а во многом именно при воспевании этой самой интеллигенцией тех искаженных образов. Другое дело, что маховик этот раскрутился настолько, что сама интеллигенция оказалась не рада всему произошедшему.

Только думать надо было раньше, к чему могут привести подобного рода игрища.

Напоминаю, как травили Олеся Бузину. В том числе представители украинской интеллигенции. Которые умудрились не знать даже подробностей биографии Тараса Шевченко и оскорбиться на название книги Олеся (книга эта — «Вурдалак Тарас Шевченко», где автор развенчивает образ святого Кобзаря — ред.).

Это только потом туда прискачет все это малограмотное малолетнее отребье националистов. Начала-то травлю интеллигенция. Вот это страшно.

«СП»: — То есть, мы пока не можем смотреть даже с малым оптимизмом в будущее этой страны. Глупость, зло и манкуртство там окончательно укоренились?

— Восстановление государства начинается с восстановления культуры — есть такая формула. Если нынешняя украинская культура, это «фемены» разные, например, то о каком, извините, подъеме мнения интеллигенции может идти речь. Вот когда, действительно, начнут происходить серьезные процессы, тогда интеллигенция, вероятнее всего, обозначит свою позицию.

Просто для этого на сегодняшний момент никаких предпосылок нет.

Да, Украина вошла в новый электоральный цикл. Это — правда. Но даже до момента начала агитации еще невероятно далеко. Может быть, интеллигенция окажет свое влияние не президентскую избирательную кампанию. А может быть, и нет.

Потому что эта вечная пассивность, которую они демонстрируют, иногда заставляет просто поверить в то, что, на самом-то деле, главным проводником существования и развития Украины все время были представители федерального центра. Из Санкт-Петербурга или Москвы . А вот когда они предоставлены сами себе, то выясняется, что здесь имеются гигантские сложности.

Но, посмотрим, как будут проходить эти выборы…

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