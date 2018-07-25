Лесные страсти: Петр Порошенко и Владимир Гройсман — кто кого обманет

По сути, президент капитулировал перед требованиями Запада, в частности Международного валютного фонда (МВФ). При этом по данным украинской фискальной службы, с начала 2018 года выявлено контрабанды леса на 35 миллионов гривен, возбуждено 39 уголовных дел.

Но у украинских лесов нашелся другой пламенный защитник

Эту роль примерил на себя премьер-министр Владимир Гройсман Украинское правительство должно к середине сентября подготовить отчет о проведенной работе по борьбе с контрабандой леса, объемы которой достигают 6-8 млрд грн в год, отмечает на портале Кабмина со ссылкой на заявление Гройсмана.

«Надо остановить это варварское уничтожение украинских лесов, когда под видом топливной древесины вывозят деловой, прекрасный лес. Важно провести аудит всех лесохозяйств объединенными усилиями ГФС, Нацполиции, Госаудитслужбы, чтобы мы знали, сколько вырублено леса, сколько экспортировано, сколько потеряло государство, но самое главное, сколько мы потеряли леса, чтобы мы могли восстанавливать украинские леса», — сказал премьер, добавив, что нужно проследить «всю цепь заговора».

И тут возникла определенная пауза — как в музыке перед самым «сильным аккордом».

«Это дело будет очень громким и мы хотим передать его в Антикоррупционный суд», — заявил Гройсман.

И вот тут — бонус. Против кого выступает премьер? Только ли против «варваров, уничтожающих украинский лес»? А может быть, и против президента, фактически их прикрывающего?

Сольная игра премьера?

Слова премьера на первый взгляд кажутся прямой атакой на Порошенко : президент ветировал закон о защите лесов, а премьер грудью встал на их оборону. Но как это обычно бывает в украинской политике, в этой ситуации тоже есть сразу несколько измерений.

Конфликт между Гройсманом и Порошенко действительно существует. Премьер раньше считался на 100% «человеком президента». Именно Гройсмана глава государства фактически продавил через парламент после кампании по «свержению» премьера Яценюка в апреле 2016 года.

Но со временем Гройсману стало тесно находится в «тени президента». К тому же Порошенко продолжил по привычке сбрасывать весь негатив и социальное недовольство на правительство, с чем премьер явно согласен не был.

К тому же еще с середины 2017 года украинские политологи отмечали, что Гройсман пытается вести собственную политическую игру, начал строить свой имидж «крепкого хозяйственника», активно пиарил свои попытки «противостоять МВФ» — не повышать цены на газ для населения (в результате — повысили, но с отсрочкой). На заседаниях правительства премьер мог иной раз прикрикнуть на министров.

Гройсман лес Попутно Гройсман публично заигрывал с «Народным фронтом», первые лица которого все дальше удалялись от Порошенко. Премьер посетил съезд «фронтовиков» в ноябре 2017 года, выступал там и мило беседовал со своим предшественником Арсением Яценюком, что наверняка не понравилось президенту Порошенко.

Или «договорняк» с Порошенко?

Но есть и другая версия, объясняющая активность Гройсмана. Якобы политтехнологи администрации президента Порошенко трезво посмотрели рейтинги и рекордные антирейтинги нынешнего президента и предложили ход конем: выдвигать на президентских выборах вместо Порошенко именно Гройсмана.

Он молод, имеет за плечами успешный бэкграунд работы в кресле мэра Винницы. А главное, на нем нет того толстенного слоя негатива и откровенной ненависти украинцев, который есть у Порошенко. Получается, что и шансов у Гройсмана — больше.

Олег Ляшко и Плюс у Блока Петра Порошенко, от которого теоретически может баллотироваться премьер, остается мощный админресурс и контроль над силовиками и судами. То есть стартовые позиции — вполне конкурентные, если он включится в соискание места президента с такими политическими тяжеловесвами, как Юлия Тимошенко Анатолий Гриценко ….

Но остается вопрос: согласен ли на такой размен сам Порошенко? Насколько доверяет он Гройсману, отдаст ли добровольно власть? Ведь Порошенко прекрасно знает, сколько раз «кидали» друг друга партнеры, соратники и «вечные друзья» в украинской политике.

А если не согласится, не превратится ли Гройсман в еще одного конкурента нынешнего главы государства на будущих выборах, которыми уже практически стали «Народный фронт» с Яценюком и министром внутренних дел Аваковым?

Слишком много вопросов, над которыми предстоит подумать президенту. А времени у него остается мало.