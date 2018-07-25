«Язык или мова»: Зачем Украина делит население

«Язык или мова»: Зачем украинская власть делит население по-лингвистически

Настоящий языковой скандал разгорелся в вагоне поезда « Ивано-Франковск — Николаев», где один из пассажиров потребовал от проводницы обслуживать его на украинском языке. Проводница из одесской бригады ответила отказом, обиженный пассажир пожаловался начальнику поезда

Об этом сам пассажир сообщил на странице сообщества «Я спілкуюся українською» («Я говорю на украинском») в Facebook. По его словам, проводница на русском языке попросила «билетик и документы», а на просьбу обслужить на государственном языке ответила агрессивно: «Не знаешь русский — иди и учи, националист».

Начальник поезда недовольного пассажира поддержал, поскольку относительно языка обслуживания украиноязычных путников «есть инструкция», а провинившуюся проводницу пообещал перевести на другую должность — пока не выучит украинский. Пассажира это не успокоило.

«Почему и дальше работают проводники, которые совсем не владеют украинским языком? Ждёте очередного вызова в суд?» — написал он в завершение своего поста.

Любопытны комментарии. Один из пользователей посоветовал отправить проводницу мыть вагоны, да и то — «когда они пустые», кто-то пошёл дальше — «в шахту, вагонетку тягать…». Другая комментаторша заявила, что вообще всех пассажиров надо обслуживать на украинском языке: «нелогично учить языки всех нацменьшинств, достаточно знать один язык»… Есть и предложение создать исполнительную службу, которая следила бы за исполнением языкового закона.

Уже сами эти комментарии, а особенно их тон, помогают понять, почему проводница нервно отреагировала на требование перейти на мову. Языковая проблема на Украине сейчас решается «на нервах», а иной раз и с кровью.

Собственно, это одна из множества историй, которые каждый день происходят сейчас на Украине. Стоит вспомнить, что после победы «евромайдана» первым делом депутаты Рады сочли нужным отменить языковой закон «Кивалова-Колесниченко», защищавший права языков национальных меньшинств. В частности, этот закон предусматривал возможность официального двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%. Тогда и.о. президента Украины Александр Турчинов соответствующее решение нардепов не подписал.

«…Я не буду подписывать решение парламента об отмене этого (языкового — прим. ред.) закона, пока рабочей группой (…) не будет подготовлен и Верховной Радой проголосован новый закон… Украинский язык является общегосударственным, но никаких ограничений по языковым, национальным признакам, по тому, кто ходит в какую церковь и принадлежит к какой конфессии в Украине не будет. И демократическая власть это четко всем гарантирует», — заявил тогда Турчинов.

Но люди в Крыму и на юго-востоке страны уже сделали свои выводы… И, как позже выяснилось, выводы правильные. Неугомонные «активисты» под видом «защиты» украинского языка развернули повсеместную борьбу против языка русского, объявленного «языком страны-агрессора». Это при том, что половина Украины говорит на русском.

Но украинские националисты с этим мириться не намерены. Экс-нардеп из «Свободы» Ирина Фарион прямо заявила, что «русский язык принесён в Украину на штыках», что «русский язык — это язык оккупанта». Следовательно, по ее мнению, граждане Украины должны отказаться от использования русского языка.

Не захотят? Заставим! «Тогда наступает суд Линча, чтобы человек мог себя таким путем защитить… Как же украинец может себя защитить, как не ногой заехать кому-то, если кто-то наступает на его право», — считает бывший народный депутат.

По мнению Фарион, Украина только тогда станет независимым государством, когда с Россией будет общаться через переводчика.

Стоит вспомнить о скандально известной украинской детской (!) писательнице Ларисе Ницой, прославившейся не книгами, а придирками к русскоязычным кассиршам и требованием «переименовать Россию в Московию» (дескать, название «Россия»… украли у украинцев).

Бредовая идея? Вовсе нет: соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде. Как сказано в пояснительной записке, целью принятия закона является «восстановление исторической и социальной справедливости, охрана исторического и культурного наследия Украинского народа, а также содействие консолидации и развитию украинской нации, ее исторического сознания, традициям и культуре».

А языковой закон «Кивалова-Колесниченко», который так и не решились отменить в 2014 году, отменили позже. Весной 2018 года Конституционный суд Украины признал этот закон не отвечающим нормам Основного закона… из-за нарушений в процедуре его принятия. А дальше пошло-поехало. Чего стоит один только закон об образовании, устанавливающий жесткие ограничения на использование языков национальных меньшинств и рассоривший Украину со всеми соседями и поставившим под угрозу «святое» — сам процесс евроинтеграции.