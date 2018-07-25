Южно-Украинская АЭС заработала на американском топливе 

Энергоблок Южно-Украинской атомной электростанции АЭС заработал на топливе Westinghouse, рассказал президент Украины Петр Порошенко.
«Сегодня впервые энергоблок Южно-Украинской АЭС заработал на американском топливе компании Westinghouse. Это то, о чем мы договорились с президентом США Дональдом Трампом во время наших встреч в Белом доме, в Нью-Йорке и в Брюсселе во время саммита НАТО», — написал Порошенко в Twitter.
Напомним, ранее на Украине регулярно происходили ЧП на АЭС, использующих топливо американской компании.
Так, например, 28 сентября 2017 года второй энергоблок Южно-Украинской АЭС, в реактор которого загружены топливные элементы компании Westinghouse, был отключен от энергосети под действием защиты.
Кроме того, 19 января 2017 года отключили третий энергоблок Южно-Украинской АЭС в связи с ухудшением вакуума в конденсаторе турбоагрегата.
Отметим, что в конце марта Westinghouse Electric Co из-за убытков в 7 млрд долларов начала процедуру оформления собственной финансовой несостоятельности. Сообщалось, что банкротство компании грозит проблемами украинской атомной энергетике.
Киев ранее заявлял о готовности полностью перейти на американское ядерное топливо. Между тем, как отмечала газета ВЗГЛЯД, это может быть опасным для украинских АЭС, так как попытки заменить российское ядерное топливо на американское уже приводили к авариям.