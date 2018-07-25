Южно-Украинская АЭС заработала на американском топливе

Петр Порошенко. Энергоблок Южно-Украинской атомной электростанции АЭС заработал на топливе Westinghouse, рассказал президент Украины

«Сегодня впервые энергоблок Южно-Украинской АЭС заработал на американском топливе компании Westinghouse. Это то, о чем мы договорились с президентом США Дональдом Трампом во время наших встреч в Белом доме, в Нью-Йорке и в Брюсселе во время саммита НАТО », — написал Порошенко в Twitter.

Напомним, ранее на Украине регулярно происходили ЧП на АЭС, использующих топливо американской компании.

Так, например, 28 сентября 2017 года второй энергоблок Южно-Украинской АЭС, в реактор которого загружены топливные элементы компании Westinghouse, был отключен от энергосети под действием защиты.

Кроме того, 19 января 2017 года отключили третий энергоблок Южно-Украинской АЭС в связи с ухудшением вакуума в конденсаторе турбоагрегата.

Отметим, что в конце марта Westinghouse Electric Co из-за убытков в 7 млрд долларов начала процедуру оформления собственной финансовой несостоятельности. Сообщалось, что банкротство компании грозит проблемами украинской атомной энергетике.