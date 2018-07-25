ВСУ трижды обстреляли территорию ЛНР

ВСУ обстреляли территорию ЛНР три раза за сутки, сообщили в республике

Украинские силовики за сутки три раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Ранее контактная группа согласовала "хлебное" перемирие с 1 июля. Это уже третья попытка прекратить огонь с начала года.

"За сутки украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 82 миллиметра, гранатометы и стрелковое оружие", — сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции ЛНР в районе населенных пунктов Марьевка и Калиновка . Всего по территории самопровозглашенной республики были выпущены около 20 снарядов.

"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в пресс-службе.

Украинские военные, в свою очередь, заявили о 33 обстрелах своих позиций в Донбассе за сутки.

Согласно сообщению пресс-центра военной операции Украины в Facebook, "противник 33 раза открывал огонь по позициям наших войск".

"За минувшие сутки потерь среди личного состава Объединенных сил нет", — добавляется в сообщении.