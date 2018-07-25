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ВСУ трижды обстреляли территорию ЛНР
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ВСУ обстреляли территорию ЛНР три раза за сутки, сообщили в республике 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Поблизу лінії розмежування
Украинские силовики за сутки три раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Ранее контактная группа согласовала "хлебное" перемирие с 1 июля. Это уже третья попытка прекратить огонь с начала года.
"За сутки украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 82 миллиметра, гранатометы и стрелковое оружие", — сообщили в пресс-службе.
По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции ЛНР в районе населенных пунктов Марьевка и Калиновка. Всего по территории самопровозглашенной республики были выпущены около 20 снарядов.
"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в пресс-службе.
Украинские военные, в свою очередь, заявили о 33 обстрелах своих позиций в Донбассе за сутки.
Согласно сообщению пресс-центра военной операции Украины в Facebook, "противник 33 раза открывал огонь по позициям наших войск".
"За минувшие сутки потерь среди личного состава Объединенных сил нет", — добавляется в сообщении.
Президент Украины Петр Порошенко 30 апреля подписал указ о завершении антитеррористической операции в Донбассе, которая длилась более четырех лет. Вместо этого в регионе началась операция Объединенных сил Украины. По мнению Киева, предыдущий формат операции уже исчерпал себя. Руководство военной операцией перешло от Службы безопасности Украины непосредственно к военным.
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