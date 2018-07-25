На Украине певицу Настю Каменских затравили за любовь к Лолите 

Известная в России украинская певица Настя Каменских призналась в горячих чувствах к Лолите. Об этом она сообщила в Instagram, опубликовав совместное фото. На снимке — эпизод встречи Лолиты Милявской и Насти Каменских на музыкальном фестивале в Латвии «Лайма. Рандеву. Юрмала». Певицы в этот момент целуются. Подпись к фото: «Люблю Лолиту Милявскую».
Как сообщает «Утро.ру», украинские СМИ возмущены. Они пристыдили соотечественницу за фото. На Настю Каменских обрушился шквал негатива.
Напомним, Служба безопасности Украины запретила Лолите въезд на Украину на три года. Такое наказание артистке назначили за гастроли в «оккупированном» Крыму в 2015 году.
Ранее «СП» писала, что Лолита попала в неприятную ситуацию на отдыхе в Болгарии, где у них с мужем есть недвижимость. По прилету их задержала полиция. Причина — заявление управляющего жилым комплексом, где у знаменитостей есть апартаменты.
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