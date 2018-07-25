На Украине певицу Настю Каменских затравили за любовь к Лолите

Как сообщает «Утро.ру», украинские СМИ возмущены. Они пристыдили соотечественницу за фото. На Настю Каменских обрушился шквал негатива.

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