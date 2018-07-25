Ещё
На Украине певицу Настю Каменских затравили за любовь к Лолите
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Украине певицу Настю Каменских затравили за любовь к Лолите 

Свободная пресса 1 час назад
Известная в России украинская певица Настя Каменских призналась в горячих чувствах к Лолите. Об этом она сообщила в Instagram, опубликовав совместное фото. На снимке — эпизод встречи Лолиты Милявской и Насти Каменских на музыкальном фестивале в Латвии «Лайма. Рандеву. Юрмала». Певицы в этот момент целуются. Подпись к фото: «Люблю Лолиту Милявскую».
Как сообщает «Утро.ру», украинские СМИ возмущены. Они пристыдили соотечественницу за фото. На Настю Каменских обрушился шквал негатива.
Напомним, Служба безопасности Украины запретила Лолите въезд на Украину на три года. Такое наказание артистке назначили за гастроли в «оккупированном» Крыму в 2015 году.
Ранее «СП» писала, что Лолита попала в неприятную ситуацию на отдыхе в Болгарии, где у них с мужем есть недвижимость. По прилету их задержала полиция. Причина — заявление управляющего жилым комплексом, где у знаменитостей есть апартаменты.
Новости шоу-бизнеса: СБУ выложила в Интернете откровенное фото Лолиты
Свободная пресса: последние новости
Между Россией и Западом: Как будут дербанить Украину-неньку "Лучшее, что я видел": актер Пашинин получает удовольствие от войны в Донбассе Украина «присвоила» себе четыре санатория в Крыму
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия и Китай нашли «ахиллесову пяту» США158
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Музыкант плюнул в фанатку пивом и спас ей жизнь4
Раскрыта правда о «Посейдоне»80
Названы причины непринятия Украины в НАТО19
Видео
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
01:13
Назван способ уничтожить гиперзвуковой «Авангард»
Оружие
00:47
Россия и Китай нашли «ахиллесову пяту» США
Экономика США
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
00:40
Трамп обрушил рубль
Экономика Рынки
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение