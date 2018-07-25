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Названы причины непринятия Украины в НАТО
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СМИ рассказали, почему Украину не принимают в НАТО 

Федеральное агентство новостей 56 минут назад
Фото: Reuters
Военная поддержка Украины от США и новый украинский закон о подготовке к «североатлантической интеграции» свидетельствуют о стремлении НАТО к дальнейшему расширению на восток, сообщают западные СМИ.
Одним из шагов в этом направлении стало сообщение Пентагона о выделении Киеву 200 миллионов долларов на обучение и консультации, а также оснащение Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает RT.
При этом новый украинский закон создает предпосылки для изменения «архитектуры национальной безопасности» в соответствии евроатлантическими принципами. В издании отмечают, что в написании закона приняли участие чиновники из ЕС, США и НАТО. С его помощью ВСУ готовят к вступлению в Североатлантический альянс. Но процесс затягивает конфликт в Донбассе, отмечают в издании.
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