Крымский казус Сальвини: чем опасен для Украины «итальянский сепар»

Информационные волны от очередного пророссийского демарша министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини продолжают расходиться. Оппозиция в лице чиновника Демпартии Пьеро Фассини констатирует, что «не удовлетворившись ссорой с половиной Европы, неугомонный Сальвини заставляет нас ссориться с Украиной » — и предлагает что-то с этим делать, потому что Сальвини «ведет Италию к катастрофе».

Оправдывается за спич Сальвини Давиде Ла Чечилиа, посол Италии в Украине, в очередной раз подчеркивая, что «позиция Италии относительно поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины четкая и последовательная, что Италией официально заявлено на всех международных площадках, включительно с недавними мероприятиями, которые состоялись в рамках ЕС НАТО ». А заявления министра внутренних дел и одного из руководителей правящей коалиции следует, наверное, расценивать как его личное мнение.

Впрочем, никаких официальных комментариев итальянского правительства относительно заявления Сальвини о том, что Россия законно аннексировала украинский Крым , а революция в Украине была «фальшивой», до сих пор не прозвучало. И, почему-то кажется, не прозвучит и в будущем. Ссориться с Сальвини из-за Украины остальные популисты, которые сформировали действующую итальянскую правящую коалицию, не имеют ни малейшего намерения.

С другой стороны, ожидать каких-то глобальных геополитических сдвигов внешнеполитической позиции Италии после этих заявлений тоже не приходится. Несмотря на спорадические припадки показного путинолюбия, которые, к слову, случаются не только у главы Итальянского МВД Сальвини, но и у действующего премьер-министра Италии Джузеппе Конте, например, на саммите G7 в Канаде в июне этого года Италия не только не заблокировала введение новых санкций против России — но и подписала коммюнике о возможности введения новых санкций в случае, если «того потребуют обстоятельства». Это несмотря на имеющуюся возможность ветировать это решение одним росчерком пера. А самые страшные угрозы Сальвини сейчас сводятся к возможности «поставить вопрос о целесообразности санкций» перед европейским сообществом. Будем надеяться, что как у Брюсселя , так и у Берлина будет на этот вопрос правильный и однозначный ответ.

Поэтому складывается впечатление, что истинная цель заявлений итальянского популиста — это привлечение к себе внимания прессы, а также, вероятно, отрабатывание определенных обещаний и авансов, полученных в Москве . Конечно, Сальвини утверждает, что «не брал ни евро, ни доллара» от российских друзей. Но кто мог бы провести независимую проверку этого факта в отношении действующего министра внутренних дел — почему-то не уточняет.

Но есть от этих популистских заявлений и реальный вред. Первый элемент которого — это подрыв доверия между членами ЕС. Например, внутри ЕС существуют механизмы обмена разведывательной информацией. Сальвини — министр внутренних дел Италии, и ему, согласно с итальянским законодательством, подчиняются практически все разведывательные службы (за исключением армейских). Решится ли теперь кто-то делиться в этих сетях информацией, важной для Владимира Путина ? Вопрос риторический.

А второй элемент вреда от популистской бредятины итальянского друга Путина — это реакция на нее в самой Украине. Где традиционный элемент российской пропаганды: «Да кому украинцы нужны в Европе?» благодаря безответственным заявлениям получает новую жизнь. Этот мессидж ретранслируют ольгинские тролли, провокаторы, «русмировцы» — и, что самое обидное, часть людей, которые позиционируют себя в качестве патриотов.

Евроскептицизм и разочарование в ЕС было, есть и остается единственным шансом для Кремля если и не вернуть Киев в «большую семью братских народов» — то, по крайней мере, оставить в «серой зоне» слабых и нестабильных государств. И любые аргументы в пользу евроскептицизма в Украине для Путина ценнее, чем гипотетические обещания европейских союзников осуществить какие-то гипотетические действия в пользу возможной отмены антироссийских санкций.