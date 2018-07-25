Контактная группа в Минске обсудит обмен пленными, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК , 25 июл — РИА Новости . Выполнение условий разведения сил и средств, согласование списков удерживаемых в связи с военным конфликтом лиц, выплату пенсий инвалидам на неподконтрольной Киеву территории Донбасса и другие темы планируют обсудить в среду члены контактной группы на переговорах в Минске , заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе Родион Мирошник

"На заседании контактной группы в Минске существенных изменений в повестке дня не предусматривается. Участники рабочих групп и представители сторон в контактной группе будут обсуждать темы, которых уже касались ранее", — заявил Мирошник.

Он уточнил, что в группе по безопасности основной темой станет ситуация на трёх участках разведения сил и средств (Петровское, Золотое, Станица Луганская).

"После достигнутой договорённости и разведения на двух участках, украинская сторона в одностороннем порядке вернула свои формирования на исходные позиции. Будут обсуждены меры по восстановлению ситуации и выполнению договора", — пояснил Мирошник.

По словам представителя республики, в группе по гуманитарным вопросам планируется продолжение работы по согласованию списков заявленных на обмен лиц. В экономической подгруппе одним из важнейших становится вопрос восстановления выплат пенсий и пособий людям с ограниченными возможностями, проживающих на территории самопровозглашенных республик и привлечение к этой работе международных организаций.

"В политической подгруппе заявлены к обсуждению механизм вступления в силу особого статуса и вопросы амнистии. На политическом треке на протяжении последних заседаний представители Киева отказывались подтвердить законодательное закрепление особого статуса, чем заводят в тупик работу по политическому урегулированию конфликта", — пояснил представитель ЛНР.

Он уточнил, что начало заседания контактной группы, где координаторы от ОБСЕ в группах должны доложить об итогах проделанной работы и вынести на согласование достигнутые договорённости, планируется в среду на 15.00.