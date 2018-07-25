Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине проведет очередное заседание

"Это — отрадный факт, поскольку эта добросовестная реализация и является предметом минских переговоров контактной группы. Меры, указанные в этих договоренностях, являются единственным безусловно международно признанным и одобренным резолюцией Совета Безопасности ООН алгоритмом разрешения украинского внутреннего политического конфликта, — заявил полпред РФ на переговорах в Минске Борис Грызлов , комментируя итоги переговоров президентов РФ и США. — И, как и сказал российский президент, было бы очень хорошо, если бы США решительнее настаивали на выполнении Украиной этих соглашений, точно и без попыток ревизии. И это в долгосрочных интересах самой же Украины как государства и исключительно близкого гражданам России общества".

По словам полпреда РФ, Украине были бы очень полезны «даже такие меры, как конституционная реформа с большей децентрализацией власти». «Посмотрите, сейчас практически все политические силы Украины говорят о необходимости конституционной реформы, причем в направлении уменьшения унитаризма и расширения полномочий местных и региональных властей. В этой связи вопрос особого статуса Донбасса как ключевой вопрос политического урегулирования конфликта выглядит вполне разрешимым. При наличии политической воли к миру и благополучию страны», — указал он.

Причина тупика

Именно в отсутствии политической воли Киева видят в провозглашенных республиках Донбасса причины приостановки прогресса в Минске. Более того, по убеждению представителя ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родиона Мирошника , риторика президента Украины Петра Порошенко демонстрирует непонимание им логики минских соглашений, которые подразумевают, что диалог между сторонами конфликта в Донбассе должен предшествовать дальнейшим мерам политического урегулирования.

Ранее, напомнил Мирошник, Порошенко заявил, что Украина готова начать подготовку к выборам в Донбассе после «вывода российских войск и введения в регион миротворческой миссии ООН », которая должна «разоружить незаконные вооруженные формирования». «Порошенко традиционно демонстрирует свою неспособность прочитать и буквально понять, что содержат три страницы текста комплекса мер по выполнению минских соглашений, — сказал представитель ЛНР. — Странно, что в тексте комплекса мер он постоянно находит требование „вывести российские войска“, которых там нет, ему видится „миротворческая миссия“, о которой в тексте соглашений нет ни одного слова».

"Более того, он даже теряется в логике событий, утверждая, что готов начать диалог по подготовке к выборам с теми, кого выберут на местных выборах", — отметил представитель ЛНР, напомнив, что четвертый пункт комплекса мер предусматривает начало диалога о модальностях проведения местных выборов в первый день после отвода вооружений от линии соприкосновения. «Ведение диалога предшествует всем мерам по выполнению политических соглашений», — подчеркнул Мирошник. «Не слишком ли мало Киев на себя берет обязательств? Начать диалог, когда уже все свершилось?» — добавил он.

Мирошник отметил, что Порошенко забывает, что особый статус Донбассу Киев обязан был предоставить через 30 дней после подписания комплекса мер. После этого должна была начаться подготовка к проведению местных выборов, а после выборов, согласно тексту соглашений, должен начаться процесс передачи границы, который завершится только после полного политического урегулирования. Представитель ЛНР предположил, что «причина тупика на минских переговорах кроется в извращенной логике украинского „гаранта“.

В сентябре 2017 года президент России Владимир Путин высказал идею размещения на линии соприкосновения в Донбассе миротворцев для обеспечения безопасности сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ . Он подчеркнул, что размещение сил ООН возможно только после отвода вооружений и при согласии провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Сразу после этого Киев заявил, что формат миссии ООН в Донбассе, предложенный президентом РФ, не устраивает Украину, которая настаивает на размещении миротворческих сил на российско-украинской границе.

О референдуме

Импульс этой встрече контактной группы может придать и получившая на днях огласку идея проведения референдума о статусе Донбасса. Об этом стало известно после сообщения агентства Bloomberg со ссылкой на двух неназванных лиц, присутствовавших 19 июля на выступлении президента России на совещании послов и постоянных представителей в Москве , о том, что на саммите в Хельсинки российский лидер предложил президенту США для урегулирования конфликта на востоке Украины провести там референдум. Комментируя данное сообщение, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заметила, что „если международное сообщество и, в первую очередь, США не смогли заставить Киев выполнить минские договоренности, так можно обсудить другие опции урегулирования внутриукраинского кризиса“.

Идея референдума в Донбассе мгновенно вызвала резко отрицательную реакцию Киева, где тут же заговорили о „Минске“. Так, первый вице-спикер Верховной рады и представитель Украины в гуманитарной подгруппе на переговорах Ирина Геращенко вспомнила, что в соглашениях „нет никакого референдума, а есть местные, региональные выборы, которые должны проходить по украинскому законодательству, под эгидой международных организаций“.

Тем не менее, как сообщил в понедельник журналистам статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин , тема референдума в Донбассе будет обсуждаться на встрече в нормандском формате (РФ, Украина, ФРГ Франция ) на уровне политдиректоров МИД. „В конце этой недели должна состояться встреча на уровне политдиректоров стран нормандской четверки в Берлине, мы будем говорить о том, как нам продвигаться в минских договоренностях. Вот там [о вопросе референдума в Донбассе] и поговорим“, — сказал он. Во вторник Карасин в беседе с корреспондентом ТАСС уточнил, что встреча политдиректоров „нормандской четверки“ ожидается 26 июля.

Положительная динамика

В преддверии встречи контактной группы полпред провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин констатировал, что после объявления в Донбассе с 1 июля так называемого хлебного перемирия в ситуации наметилась положительная динамика. Однако, по его мнению, долгосрочной „тишины“ можно добиться только путем принятия дополнительных мер по соблюдению режима прекращения огня. По мнению Пушилина, спасти ситуацию могли бы дополнительные меры, которые были озвучены провозглашенными республиками на предыдущей встрече контактной группы, однако их согласование заблокировала украинская сторона уже на уровне подгруппы по безопасности.

В качестве первостепенной меры для последующего поддержания устойчивого перемирия Пушилин назвал разведение сил и средств. „Сначала этот процесс должен завершиться на трех пилотных участках, потом на новых участках и в дальнейшем до того момента, пока не разведут силы и средства по всей линии соприкосновения, — пояснил он. — До этого момента любые перемирия, даже с дополнительными мерами, все равно не принесут полноценного мира, ведь на отдельных участках фронта стороны находятся на близком расстоянии друг от друга“.

Однако 13 июля украинская сторона вновь сорвала договоренность о разведении сил и средств на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской, мотивировав отказ якобы имевшими место обстрелами со стороны ЛНР. Таким образом, подписанное представителями Украины, России и ОБСЕ рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе остается невыполненным. Документ предполагает создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской (ЛНР) и Петровского (ДНР). К настоящему времени разведение сил состоялось только в районе Золотого и Петровского. Попытки разведения у Станицы Луганской предпринимались сторонами уже более 70 раз.

Пушилин также сообщил, что в повестку переговоров 25 июля включены вопросы: обмена пленными, реализации основополагающей для политического урегулирования „формулы Штайнмайера“, проведения восстановительных работ на объектах водоснабжения и подключения в провозглашенных республиках мобильного оператора Vodafone.

Обмен пленными

Обмен пленными — основной вопрос, который вновь будет поднят на заседании гуманитарной подгруппы. Последний крупный обмен состоялся в Донбассе в декабре 2017 года. С тех пор, несмотря на заверения Киева в готовности провести второй этап обмена в первые месяцы 2018 года, проблема не решается. В республиках Донбасса заявляют, что процесс обсуждения вопроса обмена пленными затягивается из-за позиции президента Украины Петра Порошенко.

В подтверждение этому Пушилин напомнил, что на последних встречах гуманитарной подгруппы украинские представители отсутствовали. Однако, подчеркнул он, процесс „затягивают не они“.

»Это связано с политическим решением, которое идет от президента Украины Петра Порошенко. Мы видим попытку изменения формата, то есть желание втянуть в этот обмен террористов, которые были арестованы в России. Это Олег Сенцов и прочая компания, которые к нам отношения не имеют", — указал полпред ДНР.

В свою очередь представитель ДНР в гуманитарной подгруппе Дарья Морозова во вторник выразила надежду, что предстоящий раунд переговоров принесет подвижки в вопросе обмена пленными. «С предыдущего заседания гуманитарной подгруппы прошел почти месяц, и мы ожидаем, что за это время украинская сторона смогла определиться со своей официальной позицией по данному вопросу. Отмечу, что в течение этого месяца мы вновь не получили ни одной письменной позиции ни по одному из вопросов повестки дня», — отметила она.

Обмен пленными по формуле «всех на всех» является одним из основных пунктов подписанного в феврале 2015 года комплекса мер по выполнению минских договоренностей.

Минские соглашения

После силового отстранения от власти президента Украины Виктора Януковича в феврале 2014 года на востоке страны, где преобладает русскоязычное население, начались массовые протесты. В ответ киевские власти в середине апреля того же года объявили о начале силовой операции в Донбассе. Массированные обстрелы жилых кварталов, в том числе с применением авиации, привели к масштабной гуманитарной катастрофе в регионе. За прошедшее с тех пор время жертвами конфликта уже стали более 10 тыс. человек. Свыше 20 тыс. получили ранения, сотни тысяч превратились в вынужденных переселенцев.

В феврале 2015 года в Минске при участии лидеров Германии, России, Франции и Украины был принят комплекс мер по выполнению минских соглашений 2014 года, который стал основой для мирного урегулирования в Донбассе. Он предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Однако до сих пор этот план остается нереализованным. Украинская сторона полностью отказалась от выполнения политических пунктов договоренностей, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности. Не проведена конституционная реформа, не введен в действие на постоянной основе закон об особом статусе региона, не приняты законы об амнистии и выборах в Донбассе. Вместо этого украинская сторона настаивает на передаче ей участка границы с РФ, хотя это должно произойти только после выборов.