Киевская чиновница публично закатила истерику в Минске

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Геращенко сорвала встречу в Минске, оскорбив представителя ДНР 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: ТАСС
Гуманитарная подгруппа по переговорам в Минске вынуждена была временно прервать работу из-за поведения представителя Киева Ирины Геращенко. Об этом сообщает "Луганский информационный центр" со ссылкой на представителя самопровозглашенной ЛНР по обмену военнопленных Ольгу Кобцеву.
"Представитель Украины Ирина Геращенко, опоздав на час, вместо того чтобы обсуждать повестку дня, где значатся немало актуальных вопросов, в том числе и вопрос обмена удерживаемыми лицами, начала свое выступление с антироссийской риторики, не имеющей и близко отношения к обсуждаемым вопросам", — пояснила она.
По словам Кобцевой, после этого Геращенко словесно оскорбила представителя ДНР Дарью Морозову и покинула заседание.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла ряд документов, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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