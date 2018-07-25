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Бойцы Яроша могут войти в ряды ВСУ
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Бойцы Дмитрия Яроша могут войти в ряды ВСУ 

РИА Новости 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Командующий операцией объединенных сил Украины в Донбассе Сергей Наев обсудил с главой экстремистского движения "Украинская добровольческая армия" (УДА) Дмитрием Ярошем возможность вхождения бойцов УДА в ряды вооруженных сил Украины (ВСУ) при условии заключения контракта, сообщил пресс-центр операции объединенных сил.
Ранее Наев в интервью украинскому изданию "Обозреватель" заявил, что в районе боевых действий в Донбассе могут находиться только ВСУ и другие подразделения, входящие в состав ООС. УДА возглавляет экс-лидер экстремистского движения "Правый сектор"* Ярош, против которого в России было возбуждено уголовное дело за призывы к террористической деятельности.
По данным пресс-центра, Наев и Ярош обсудили этот вопрос накануне в Краматорске. Наев напомнил, что законодательством Украины не урегулирован вопрос участия бойцов УДА в боевых действиях.
"Были обсуждены вопросы участия мотивированных бойцов УДА в составе всех видов и родов вооруженных сил Украины (в том числе — в составе полноценного подразделения) на условиях заключения контракта (в том числе — краткосрочного). Было предложено прохождение военной службы в резерве в составе боевых воинских частей специального назначения, разведки и в подразделениях территориальной обороны", — говорится в сообщении пресс-центра ООС, опубликованном в Facebook.
По данным пресс-центра, Наев заверил, что в случае принятия положительного решения бойцами УДА он будет способствовать прохождению ими службы в других силовых ведомствах сектора безопасности и обороны из состава объединенных сил.
Также Наев и Ярош обсудили возможное участие бойцов УДА в подготовке сил для охраны госграницы, подразделений территориальной обороны и других инициатив главы УДА.
"Правый сектор"* — украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля — в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ. В январе 2015 года "Правый сектор" был внесен в реестр запрещенных в РФ организаций.
*Экстремистская организация, запрещенная в России
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