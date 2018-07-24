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Оператор железных дорог Украины хочет наладить сотрудничество с компаниями из КНР
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Оператор железных дорог Украины хочет наладить сотрудничество с компаниями из КНР 

ИА Синьхуа 1 час назад
Киев, 24 июля /Синьхуа/ — Оператор украинских железных дорог госкомпания «Укрзализныця» заинтересована в реализации совместных проектов с предприятиями из КНР. Об этом сообщила сегодня пресс-служба «Укрзализныци» со ссылкой на слова и.о. главы правления компании Евгения Кравцова.
Выступая на состоявшейся в Киеве встрече с представителями китайского бизнеса, Е. Кравцов отметил, что одним из наиболее перспективных направлений сотрудничества может стать строительство в Украине скоростной железной дороги.
Он также выразил надежду, что компании из КНР примут участие в процессе обновления подвижного состава, электрификации железнодорожной линии Долинская-Николаев-Колосовка на юге Украины и создании перевалочных терминалов вблизи и на границе с ЕС.
"Укрзализныця" обеспечивает порядка 50 проц пассажирских и 82 проц грузовых перевозок в Украине. —0—
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