К чему может привести рост незаконного оборота оружия на Украине

Замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин призвал граждан сообщать о соседях, которые могут хранить дома оружие. По словам источника RT в силовом ведомстве, такое обращение — следствие неспособности правоохранителей справиться с незаконной продажей «огнестрела». Статистика по таким случаям ухудшается. Так, в 2016 году было зафиксировано 6 тыс. преступлений, связанных с нелегальным оборотом вооружений, в 2017-м — 8 тыс., в этом ожидается не менее 10—11 тыс. И это только вершина айсберга — главный военный прокурор Украины Александр Матиос считает, что реальные цифры выше в 10 раз.

До начала АТО на руках у населения Украины находилось около 4 млн незарегистрированных стволов, а за последние четыре года эта цифра выросла до 5 млн Об этом рассказал источник RT в Национальной полиции.

«Оружия очень много, и мы буквально каждый день задерживаем человека с пистолетом, автоматом, гранатой или находим огромные склады. Даже страшно представить, сколько мы не видим», — заявил собеседник RT.

Если ранее при ограблении использовали холодное оружие и муляжи пистолетов, то сейчас применяют боевые стволы, заявил источник RT в Нацполиции.

Растёт и нелегальная торговля оружием. Так, по данным Нацполиции, в 2016 году было зафиксировано 6 тыс. преступлений, связанных с незаконной торговлей оружием, в 2017-ом — уже около 8 тыс. Прогнозируется, что в этом году эта цифра может вырасти до 10—11 тыс.

На фоне роста нелегального оборота оружия в стране замглава Нацполиции Вячеслав Аброськин обратился к населению.

«Обращаюсь к нашим гражданам: будьте бдительны, сообщайте в полицию о подозрениях, что ваши соседи могут быть причастны к совершению преступлений, незаконному обороту оружия и взрывчатки. В конце концов, это безопасность ваша и ваших близких», — написал 24 июля на своей странице Facebook Вячеслав Аброськин.

По мнению источника RT в силовом ведомстве, призыв замглавы Нацполиции — следствие неспособности правоохранителей взять ситуацию под контроль.

Оптом и в розницу

Основная масса вооружения поступает из зоны АТО, уверен главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос

«У нас в стране за четыре последних года возбуждено более 40 тыс. дел за незаконный оборот оружия. Я сомневаюсь, что столько оружия осталось в обращении со времён Второй мировой войны. Тогда откуда взялись эти 40 тыс. автоматов, пистолетов, патронов, гранат, гранатометов? И это только то, что обнаружили правоохранители. А обычно статистика отражает лишь 10% от объёмов оружия, которое «гуляет» в государстве. Так что у нас 400 тыс. единиц неучтенного оружия за рамками права. Убежден, это оружие из зоны АТО», — рассказал Матиос в интервью украинскому изданию The Insider в конце июня этого года.

Оружие воруется и поставляется прямо с военных баз, которые регулярно горят, прокомментировал ситуацию источник RT в партии «Народный фронт». За последние 15 лет на Украине горели 6 военных складов и некоторых из них — по несколько раз.

«Сгоревшее» оружие потом попадает на чёрный рынок внутри страны, но большая его часть все же вывозится», — отметил собеседник RT.

По словам источника RT в Нацполиции, за последние четыре года цены на оружие внутри страны снизились в два-три раза. Например, автомат Калашникова АК-74 на «чёрном рынке» продаётся за 7—8 тыс. грн ($265—300), пистолет ТТ — за 536 тыс. грн ($190—225), а гранаты — за 400—500 грн ($15—18). Для сравнения в 2014 году до начала АТО автомат Калашникова можно было купить за — 20—22 тыс. грн ($760—830), пистолет ТТ — за 15—16 тыс. грн ($570—600), гранаты — за 2 тыс. грн ($75).

Взрывоопасная ситуация

Бесконтрольное распространение оружия в стране говорит о том, что правоохранители не справляются со своими обязанностями, считают эксперты.

Олег Неменский. «На Украине наблюдается развал всей существующей системы государственности, правоохранители потеряли монопольное право на насилие, поэтому и наблюдается бесконтрольная продажа оружия. Проблема в том, что Украина угрожает всем соседним странам массовым распространением оружия», — отметил в беседе с RT ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований

Источник RT в партии «Батькивщина» раскритиковал призыв Аброськина к гражданам.

«Полиция столкнётся с массой проблем, когда бабушки будут массово жаловаться на своих нелюбимых соседей. И правоохранителям придётся всё своё время тратить на проверку «подозрительных личностей». Очевидно же, что мы теряем контроль над ситуацией. Может, надо работать комплексно вместе с СБУ и приостановить массовые поставки оружия на территорию страны, а не заниматься глупостями?», — говорит собеседник RT.

Это только ухудшит взаимоотношения между украинцами, но не поможет в борьбе с нелегальной продажей оружия, прокомментировал призыв замглавы Нацполиции заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин

«Украине могут помочь только системные меры в борьбе с утечкой вооружения в военных частях, из зоны АТО и полиции. Нужно вести серьёзный учёт и контролировать рынки продажи вооружения, о которых знают украинские спецслужбы, но ничего не делают», — заявил эксперт в беседе с RT.

Если этого не сделать, то криминогенная ситуация в стране будет лишь ухудшаться, уверен Кошкин.

«Учитывая приближение выборов на Украине в следующем году, оружие могут использовать националистические элементы для попытки захватить власть», — предупреждает эксперт.

Сотрудник Киевского международного института социологии сообщил в беседе с RT, что украинское общество сейчас настолько взвинчено, что применить оружие люди могут в любой стрессовой ситуации — «из-за замечания в очереди, от нежелания уступить левый ряд на дороге или в ходе случайного столкновения с прохожим».

«Это всё может закончиться массовыми перестрелками в транспорте или на улице. Ситуация очень напряжённая, но никаких серьёзных шагов со стороны власти я не вижу», — подытожил собеседник RT.