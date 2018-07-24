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Пять старших офицеров вооруженных сил Украины наказаны за кражу топлива
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Пять старших офицеров вооруженных сил Украины наказаны за кражу топлива 

Российская Газета 1 час назад
На Украине пять старших офицеров вооруженных сил, отвечавшие за обеспечение войск ГСМ, оказались замешаны в краже топлива.
Как заявил министр обороны Украины Степан Полторак, пять офицеров Управления обеспечения тыла, Центрального управления обеспечения ГСМ и Объединенного центра обеспечения получили дисциплинарные взыскания. Двоих лишили воинских званий, права на выходное пособие и пенсию, еще одного освободили от службы, оставшиеся двое переведены на нижестоящие должности. Материалы дела переданы в военную прокуратуру.
Как заявил Полторак, действия этих офицеров — предательство интересов ВС Украины во время особого периода.
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