Эксперт: Многие по Украине бегают с автоматами не ради правды, а просто ради смерти

Российский актер Анатолий Пашинин родился в 1978 году в городе Светловодске Кировоградской области в семье потомственных военных. В школьные годы занимался боксом и каратэ. В 2014 году уехал из России на Украину и выступил в защиту Евромайдана. В настоящее время воюет на стороне Украинской добровольческой армии. В одном из последних своих интервью украинской прессе актер рассказал, как на его глазах ракета попала в машину, перевозящую людей. Пашинин назвал увиденное «фантастическим зрелищем… лучшим, что он видел в своей жизни».

Политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров поделился с «Вечерней Москвой» своим экспертным мнением:

— На Украине, мне кажется, не один Пашинин уже поражен психическими заболеваниями. Война, тем более несправедливая, порождает психические расстройства. И журналисты украинские в погоне за сенсацией готовы поступиться любыми нормами морали. Смакуют войну на Украине все четыре года. Как только Пашинин появился там, его использовали в качестве символа восторжествовавшей справедливости. Российский актер переформатировал свое восприятие действительности, осознал ее, вспомнил о каких-то своих казацких корнях, встал на защиту Украины.

Правда, потом он все-таки саморазоблачился, признал, что поездка на войну для него играет роль приключения, доставляет личное удовольствие. Из чего вытекает, соответственно, что никаких идеологических убеждений у него нет. Ведь украинскую армию, в которую он сперва вступил, он в результате покинул, сравнив УВС с советской армией. Вовсе он не за справедливость пришел воевать. Ему захотелось свободы права на убийство.

Кто это публикует и для чего? Новомодное слово у нас появилось — «хайп»*. Публикуют ради хайпа, рекламы, ажиотажа, нездоровой шумихи. Как это будут использовать?… Ну, во-первых, для того, чтобы еще раз показать, что огромное количество отморозков собрались на этой войне, и среди этих отморозков вдруг встречаются вполне интеллигентные люди. Но даже интеллигентных людей эта война превращает в моральных уродов. Кто-то может таким способом посылать сигнал украинскому обществу. То есть, если кто-то посмеет восстать против существующего режима, их ждет печальная участь тех, кто, например, сгорел в Доме профсоюзов в Одессе. Потому что есть к кому обратиться за исполнением заказа.

Много таких, которые по Украине бегают с автоматами не ради правды, а просто ради смерти. (Пашинин лично знаком и военнослужащими — участниками АТО). Вот те, кто допускает такие публикации на более высоком уровне, — редакторы, руководители изданий, — они, наверное, такую цель преследуют. Кроме чисто коммерческой цели — хайпа, рекламы. И подростки украинские, которые тоже не особенно идеологически мотивированы, могут попасться на этот пример «героя». Тем, кто использует Пашинина, тоже по большому счету все равно уже, в кого он стреляет. Главное, что есть такой — в недавнем прошлом российский — актер, который приехал на Украину и взялся за автомат. В современном мире уже не важно, есть у него идея или нет.

С другой стороны, это безусловно интересный материал для исследования врачами-психиатрами и историками, которые будут изучать в будущем эту войну.

*Хайп — шумиха, резонанс. Относительно молодое слово, которое засело в речи молодежи всего около двух лет назад. Произошло оно от английского hype — беззастенчивая реклама, надувательство. Чаще его используют, когда происходят скандальные события, которые активно обсуждаются пользователями соцсетей, мусолятся на телевидении.