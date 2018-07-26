Участки Чёрного и Азовского моря выставят на аукцион 

Действующая редакция закона предполагает, что с 1 октября 2015 г. лицензии на недра Черного и Азовского морей, выданные государственными и иными официальными органами Украины до дня воссоединения Крыма с Россией, признаются недействительными.
«В целях лицензирования участков недр, расположенных в Черном и Азовском морях и лицензии на которые были выданы официальными органами Украины, законопроектом предлагается установить, что право пользования такими участками недр будет предоставляться по решению правительства России, принятому по результатам аукциона на право пользования участками недр», — отмечается в пояснительной записке к документу.
Закон также определяет, что правительство РФ определяет состав и порядок работы аукционных комиссий, порядок и условия проведения таких аукционов, а также возможные ограничения допуска к участию в таких аукционах в отношении каждого участка недр или группы участков недр.
Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.