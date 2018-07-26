Участки Чёрного и Азовского моря выставят на аукцион

Действующая редакция закона предполагает, что с 1 октября 2015 г. лицензии на недра Черного и Азовского морей, выданные государственными и иными официальными органами Украины до дня воссоединения Крыма Россией , признаются недействительными.

«В целях лицензирования участков недр, расположенных в Черном и Азовском морях и лицензии на которые были выданы официальными органами Украины, законопроектом предлагается установить, что право пользования такими участками недр будет предоставляться по решению правительства России , принятому по результатам аукциона на право пользования участками недр», — отмечается в пояснительной записке к документу.

Закон также определяет, что правительство РФ определяет состав и порядок работы аукционных комиссий, порядок и условия проведения таких аукционов, а также возможные ограничения допуска к участию в таких аукционах в отношении каждого участка недр или группы участков недр.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.