Ещё
Российская Госдума узаконила разработку недр в Черном и Азовском морях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российская Госдума узаконила разработку недр в Черном и Азовском морях 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Как пишет РИА Новости, прежние спецразрешения (лицензии) на пользование участками в Черном и Азовском морях, выданные властями Украины до присоединения Крыма к России, с 1 октября 2015 года считаются недействительными. В связи с этим ряд участков недр в этих морях в настоящее время находятся в нераспределенном фонде. Такие участки могут предоставляться в пользование без торгов, по решению кабмина РФ на основании заявки недропользователя.
Законопроект вводит правила, согласно которым права на участки в Черном и Азовском морях предоставляются по результатам аукционов.
Документ наделяет правительство РФ полномочиями по принятию решений о проведении таких аукционов, о составе и порядке работы аукционных комиссий, об ограничениях допуска к аукционам компаний-недропользователей.
Законопроект предусматривает, что пользователями участков недр в Черном и Азовском морях могут быть юридические лица, созданные в соответствии с законодательством РФ.
Украина.ру: последние новости
Пашинин отправил послание украинцам: Вы - колония папуасов Лучше война, чем выборы. Чтобы удержать власть, Порошенко пойдет на всё «Чудовищное удовольствие»: Актер Пашинин рассказал, почему воюет с жителями Донбасса
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия стянула военную технику к западным рубежам257
Чемпион мира погиб при крушении самолета под Москвой21
Путин дал добро на новый мегамост543
Россиян лишат желания иметь валюту188
Бузова попала в аварию33
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
00:59
«Нафтогаз» против «Газпрома»: и целого мира мало
Компании Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение