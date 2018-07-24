Российская Госдума узаконила разработку недр в Черном и Азовском морях

Как пишет РИА Новости , прежние спецразрешения (лицензии) на пользование участками в Черном и Азовском морях, выданные властями Украины до присоединения Крыма России , с 1 октября 2015 года считаются недействительными. В связи с этим ряд участков недр в этих морях в настоящее время находятся в нераспределенном фонде. Такие участки могут предоставляться в пользование без торгов, по решению кабмина РФ на основании заявки недропользователя.

Законопроект вводит правила, согласно которым права на участки в Черном и Азовском морях предоставляются по результатам аукционов.

Документ наделяет правительство РФ полномочиями по принятию решений о проведении таких аукционов, о составе и порядке работы аукционных комиссий, об ограничениях допуска к аукционам компаний-недропользователей.

Законопроект предусматривает, что пользователями участков недр в Черном и Азовском морях могут быть юридические лица, созданные в соответствии с законодательством РФ.