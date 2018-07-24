Приходько через суд потребовала у Порошенко денег

Приходько утверждает, что команда Порошенко ввела ее «в заблуждение с целью использования в агитационном ролике», пишет певица в Facebook.

Приходько требует у команды Порошенко компенсацию в 0,5 млн гривен (около 19 тыс. долларов). «Нет моего согласия на проигрывание этого ролика на других каналах, нет моего согласия на то, что я участвую в рекламе с надписью „Вперед Порошенко“. Мы договорились с ними, что это будет социальный ролик, на поддержку и развитие Украины, о культуре. Там не было никакого политического подтекста», — сказала певица, сообщает телеканал ТСН.

По ее словам, в суде находится вся переписка с авторами ролика. По ее словам, если бы администрация президента ранее принесла бы извинения, до суда могло бы не дойти.

Напомним, в феврале Приходько заявляла, что не давала согласия на участие в ролике президента Украины Петра Порошенко, потребовала запретить трансляцию ролика или вырезать из него кадры с ее участием.