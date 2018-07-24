Ещё
Приходько через суд потребовала у Порошенко денег
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Приходько через суд потребовала у Порошенко денег 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Певица Анастасия Приходько обратилась в суд к администрации президента Украины Петра Порошенко с требованием выплатить компенсацию за использование ее изображения в предвыборном ролике.
Приходько утверждает, что команда Порошенко ввела ее «в заблуждение с целью использования в агитационном ролике», пишет певица в Facebook.
Приходько требует у команды Порошенко компенсацию в 0,5 млн гривен (около 19 тыс. долларов). «Нет моего согласия на проигрывание этого ролика на других каналах, нет моего согласия на то, что я участвую в рекламе с надписью „Вперед Порошенко“. Мы договорились с ними, что это будет социальный ролик, на поддержку и развитие Украины, о культуре. Там не было никакого политического подтекста», — сказала певица, сообщает телеканал ТСН.
По ее словам, в суде находится вся переписка с авторами ролика. По ее словам, если бы администрация президента ранее принесла бы извинения, до суда могло бы не дойти.
Напомним, в феврале Приходько заявляла, что не давала согласия на участие в ролике президента Украины Петра Порошенко, потребовала запретить трансляцию ролика или вырезать из него кадры с ее участием.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Актер Пашинин сравнил украинцев с папуасами Киев придумал план по возвращению Крыма к концу 2019 года Актер Пашинин рассказал о «чудовищном удовольствии» от войны в Донбассе
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия стянула военную технику к западным рубежам257
Чемпион мира погиб при крушении самолета под Москвой21
Путин дал добро на новый мегамост543
Россиян лишат желания иметь валюту188
Бузова попала в аварию33
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
00:59
«Нафтогаз» против «Газпрома»: и целого мира мало
Компании Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение