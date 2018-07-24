Певица Анастасия Приходько подала в суд на «Блок Петра Порошенко» 

Главная претензия артистки — ее образ был использован в политической рекламе без ее согласия. Об этом сообщает украинский телеканал «ТСН».
Приходько указала в иске размер требуемого возмещения — 500 тысяч гривен (около 1,1 миллиона рублей) плюс 1 гривна за моральный ущерб.
Недовольство певицы вызвала подмена. По ее словам, в феврале этого года ей позвонили и предложили сняться в социальном ролике в поддержку развития Украины. Она согласилась. Но потом оказалось, что ролик был снят для предвыборной кампании президента Украины Петра Порошенко.
В ролике Приходько в частности говорит: «Развиваем украинское пространство, украинскую культуру. Слушаем украинское — это модно».
Такую подмену она назвала «гадким поступком».
"Я требую немедленно снять этот ролик с эфира или вырезать меня из этого ролика, потому что я не имею никакого отношения к предвыборной кампании Петра Порошенко", — заявила она.
Также Приходько написала на своей странице в Facebook, что «я ничего не боюсь, потому что знаю, что за мной правда. Честь и достоинство я буду отстаивать до последнего, потому что это все, что у меня есть. Я отстаиваю наши с вами права, потому что это может произойти с каждым. Нужно показать, что нельзя использовать людей в своих корыстных целях».