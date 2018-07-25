«Курва неблагодарная»: в Сети высмеяли Приходько из-за иска к Порошенко

Приходько намерена отсудить у администрации украинского лидера компенсацию в размере более 500 тысяч гривен (почти 20 тысяч долларов. — Прим. ред.) за «неправомерное использование» своего сценического образа и «нарушение авторских прав».

В социальных сетях сравнили разбирательство с «конфликтом на рынке» и посоветовали артистке вновь заняться музыкой.

"Бездарность уже не знает, как о себе лишний раз напомнить", — прокомментировала ситуацию Алина Малевская.

По мнению других пользователей, Приходько вряд ли что-то получит от команды президента, кроме «рваных носков».

"Идите, пожалуйста, лесом, Настя, со своими призывами", — написал Олег Микитенко в ответ на просьбу артистки прийти и поддержать ее в суде.

"Гордилась бы, что его высокоповажности понадобилась, курва неблагодарная", — пошутил другой пользователь.

Конфликт между украинской певицей и командой Петра Порошенко начался в феврале этого года. Зимой Анастасия Приходько и украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев заявили о том, что то их обманом задействовали в предвыборном ролике украинского президента. По словам артистки, видео было задумано как социальный ролик в поддержку развития страны. Как отметил Сеитаблаев, он не был в курсе деталей видеозаписи и не предполагал, что она будет иметь политический характер.

По информации издания «Украина.ру», первое слушание по делу должно было состояться 23 июля, однако было перенесено из-за неявки ответчика.