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«Курва неблагодарная»: в Сети высмеяли Приходько из-за иска к Порошенко
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"Проклятие" России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
"Проклятие" России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня

«Курва неблагодарная»: в Сети высмеяли Приходько из-за иска к Порошенко 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Главный региональный
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Пользователи Сети раскритиковали певицу Анастасию Приходько из-за ее иска против команды президента Петра Порошенко, которая обманным путем сняла артистку в предвыборном ролике.
Приходько намерена отсудить у администрации украинского лидера компенсацию в размере более 500 тысяч гривен (почти 20 тысяч долларов. — Прим. ред.) за «неправомерное использование» своего сценического образа и «нарушение авторских прав».
В социальных сетях сравнили разбирательство с «конфликтом на рынке» и посоветовали артистке вновь заняться музыкой.
"Бездарность уже не знает, как о себе лишний раз напомнить", — прокомментировала ситуацию Алина Малевская.
По мнению других пользователей, Приходько вряд ли что-то получит от команды президента, кроме «рваных носков».
"Идите, пожалуйста, лесом, Настя, со своими призывами", — написал Олег Микитенко в ответ на просьбу артистки прийти и поддержать ее в суде.
"Гордилась бы, что его высокоповажности понадобилась, курва неблагодарная", — пошутил другой пользователь.
Конфликт между украинской певицей и командой Петра Порошенко начался в феврале этого года. Зимой Анастасия Приходько и украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев заявили о том, что то их обманом задействовали в предвыборном ролике украинского президента. По словам артистки, видео было задумано как социальный ролик в поддержку развития страны. Как отметил Сеитаблаев, он не был в курсе деталей видеозаписи и не предполагал, что она будет иметь политический характер.
По информации издания «Украина.ру», первое слушание по делу должно было состояться 23 июля, однако было перенесено из-за неявки ответчика.
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