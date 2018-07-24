Азербайджан отказался выдавать обидчика Найема 

Об этом рассказал заместитель генерального прокурора Евгений Енин, передает Lb.ua.
«Генпрокуратура Азербайджана отказала в выдаче правонарушителя, ссылаясь на ряд причин, в том числе связанные с оценкой поведения самого Найема азербайджанскими властями», — сообщил он.
Сам Енин утверждал, что ГПУ сделала все возможное для задержания Саитова.
30 мая депутат Верховной Рады Украины Мустафа Найем был избит в Киеве после того, как заблокировал автомобиль, водитель которого, по мнению депутата, демонстрировал неосторожное вождение. В ходе драки он получил перелом челюсти и сотрясение мозга.
Троих подозреваемых в его избиении суд отпустил под домашний арест, еще один — Магомед-Амин Саитов — покинул Украину, вылетев в Азербайджан. Его объявили в розыск. Сотрудники Генпрокуратуры Украины обратились к своим азербайджанским коллегам с просьбой способствовать возвращению Саитова на Украину.