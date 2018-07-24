Ещё
Азербайджан отказался выдавать обидчика Найема
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Азербайджан отказался выдавать обидчика Найема 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом рассказал заместитель генерального прокурора Евгений Енин, передает Lb.ua.
«Генпрокуратура Азербайджана отказала в выдаче правонарушителя, ссылаясь на ряд причин, в том числе связанные с оценкой поведения самого Найема азербайджанскими властями», — сообщил он.
Сам Енин утверждал, что ГПУ сделала все возможное для задержания Саитова.
30 мая депутат Верховной Рады Украины Мустафа Найем был избит в Киеве после того, как заблокировал автомобиль, водитель которого, по мнению депутата, демонстрировал неосторожное вождение. В ходе драки он получил перелом челюсти и сотрясение мозга.
Троих подозреваемых в его избиении суд отпустил под домашний арест, еще один — Магомед-Амин Саитов — покинул Украину, вылетев в Азербайджан. Его объявили в розыск. Сотрудники Генпрокуратуры Украины обратились к своим азербайджанским коллегам с просьбой способствовать возвращению Саитова на Украину.
Украина.ру: последние новости
Пашинин отправил послание украинцам: Вы - колония папуасов Лучше война, чем выборы. Чтобы удержать власть, Порошенко пойдет на всё «Чудовищное удовольствие»: Актер Пашинин рассказал, почему воюет с жителями Донбасса
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия стянула военную технику к западным рубежам257
Чемпион мира погиб при крушении самолета под Москвой21
Путин дал добро на новый мегамост543
Россиян лишат желания иметь валюту188
Бузова попала в аварию33
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
00:59
«Нафтогаз» против «Газпрома»: и целого мира мало
Компании Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение