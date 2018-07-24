Азербайджан отказал в выдаче подозреваемого в избиении депутата Рады

Найем 30 марта сообщил, что после дорожного конфликта в центре Киева находится в больнице. Полиция задержала трех участников этого инцидента. Четвертого подозреваемого задержали в Азербайджане.

"Генпрокуратура Азербайджана отказала в выдаче правонарушителя, ссылаясь на ряд причин, в том числе связанные с оценкой поведения самого Найема азербайджанскими властями", — написал Енин на своей странице в Facebook.