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Азербайджан отказал в выдаче подозреваемого в избиении депутата Рады
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Азербайджан отказал в выдаче подозреваемого в избиении депутата Рады 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Украина.ру
КИЕВ, 24 июл — РИА Новости. Генпрокуратура Азербайджана отказала украинской стороне в выдаче подозреваемого в избиении депутата Верховной рады от партии «Блок Петра Порошенко» Мустафы Найема, сообщил во вторник заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.
Найем 30 марта сообщил, что после дорожного конфликта в центре Киева находится в больнице. Полиция задержала трех участников этого инцидента. Четвертого подозреваемого задержали в Азербайджане.
"Генпрокуратура Азербайджана отказала в выдаче правонарушителя, ссылаясь на ряд причин, в том числе связанные с оценкой поведения самого Найема азербайджанскими властями", — написал Енин на своей странице в Facebook.
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