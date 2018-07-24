Азербайджан отказал в выдаче подозреваемого в избиении депутата Рады 

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости. Генпрокуратура Азербайджана отказала украинской стороне в выдаче подозреваемого в избиении депутата Верховной рады от партии «Блок Петра Порошенко» Мустафы Найема, сообщил во вторник заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.
Найем 30 марта сообщил, что после дорожного конфликта в центре Киева находится в больнице. Полиция задержала трех участников этого инцидента. Четвертого подозреваемого задержали в Азербайджане.
"Генпрокуратура Азербайджана отказала в выдаче правонарушителя, ссылаясь на ряд причин, в том числе связанные с оценкой поведения самого Найема азербайджанскими властями", — написал Енин на своей странице в Facebook.