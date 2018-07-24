СПЧ выступает за большой обмен заключенных с Украиной

Сам правозащитник отметил, что не усмотрел в его деле «ничего такого, что заслуживало бы жесточайшего наказания». По его мнению, Сенцов не террорист, а в данном случае «пал жертвой исторических обстоятельств».

"Я надеюсь, что будет осуществлен обмен Олега Сенцова и не только его, потому что позиция совета такова, что нужно менять всех на всех: всех людей, которые так или иначе, назовем вещи своими именами, сидят по «политике», у нас — украинские, а на Украине — наши. Надо менять", — сказал Сванидзе во вторник, отвечая на соответствующий вопрос одного из участников форума «Территория смыслов на Клязьме».

Правозащитник назвал дело украинского режиссера очень плохим и тяжелым, напомнил о продолжительной голодовке. «Все разговорчики о том, что он (Сенцов) от этого только здоровее становится — это в пользу бедных. Голодовка — это не диета, от этого здоровее не становятся, никто еще от этого не стал здоровее, это дело может просто плохо кончиться», — продолжил член СПЧ.

"Поэтому надеюсь, что разум с обеих сторон возобладает, и со стороны российской, и со стороны украинской будет большой обмен, и в том числе Сенцов выживет, и все будет нормально", — добавил он.

Сванидзе отметил, что достаточно внимательно читал материалы о его деле. «Честно говоря, ничего такого, что заслуживало бы жесточайшего наказания, я не заметил. По моему субъективному мнению, он не террорист… Как мы знаем, после присоединения Крыма жители Крыма оказались под российской юрисдикцией; большинство этого хотело, кто-то, как Олег Сенцов, не хотел. И вот он в данном случае пал жертвой исторических обстоятельств. Тяжелая ситуация, которая должна быть разрешена», — уверен правозащитник.