Гаспарян: FEMEN бессмертна, как бессмертна в этом мире глупость

Об этом он рассказал в комментарии изданию Украина.ру.

«FEMEN бессмертна, как бессмертна в этом мире глупость. С этой точки зрения уход одной, даже самой яркой фигуры, кофаундера этой организации вовсе не помешает ей функционировать дальше. Тем более мы видим степень психиатрического расстройства очень многих представителей Украины за последние 4 года», — указал Гаспарян.

По его словам, он даже не исключает притока добровольцев в организацию.

«На Украине все время ждут и призывают куда-то добровольцев. Но только не в работающие сектора экономики», — отметил Гаспарян.