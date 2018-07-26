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Госдума приняла закон о регистрации лицензий на недра в Крыму
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Госдума приняла закон о регистрации лицензий на недра в Крыму 

ТАСС 47 минут назад
Фото: Парламентская газета
МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении инициированный правительством РФ закон, согласно которому в России вводится новый порядок регистрации лицензий на пользование недрами в Крыму.
"В целях лицензирования участков недр, расположенных в Черном и Азовском морях и лицензии на которые были выданы официальными органами Украины, законопроектом предлагается установить, что право пользования такими участками недр будет предоставляться по решению правительства России, принятому по результатам аукциона на право пользования участками недр", — отмечается в пояснительной записке к документу.
Действующая редакция закона предполагает, что с 1 октября 2015 года лицензии на недра Черного и Азовского морей, выданные государственными и иными официальными органами Украины до дня воссоединения Крыма с Россией, признаются недействительными.
Принятый нижней палатой парламента закон устанавливает, что правительство России будет принимать решения о проведении аукционов по каждому участку недр на шельфе Азовского и Черного морей, об определении порядка и условий их проведения, а также о составе и порядке работы аукционных комиссий.
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