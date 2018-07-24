«Или ишак сдохнет, или султан помрет»: Чернобыльский лес отправляется в Европу

По мнению политолога, украинский президент сейчас «сидит на растяжке», поскольку скоро выборы. Об этом Янина Соколовская заявила в эфире NewsOne.

Она напомнила, что перед подписанием Соглашения о евроассоциации Украине ставили условие о снятия моратория на экспорт леса, поэтому формально президент не может законом это запретить.

По мнению политолога, ситуация для Порошенко достаточно сложная.

«Я думаю, что он надеться дотянуть с такими маневрами до президентских выборов, а дальше посмотреть: «Или ишак сдохнет, или султан помрет». На самом деле история с экспортом кругляка для Украины очень сложная. Во-первых, все контрабанды надо останавливать, ведь это потеря денег. Во-вторых, мы видим, что экспорт леса-кругляка идет из Чернобыльской зоны — это опасный и зараженный лес. Сначала он шел на нужды Украины, а теперь идет в Европу. Когда она это поймет, то вообще перестанет разговаривать с Украиной, сначала про кругляк, а потом и вовсе», — заключила Соколовская.