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«Или ишак сдохнет, или султан помрет»: Чернобыльский лес отправляется в Европу
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«Или ишак сдохнет, или султан помрет»: Чернобыльский лес отправляется в Европу 

Украина.ру 37 минут назад
Фото: Украина.ру
По мнению политолога, украинский президент сейчас «сидит на растяжке», поскольку скоро выборы. Об этом Янина Соколовская заявила в эфире NewsOne.
Она напомнила, что перед подписанием Соглашения о евроассоциации Украине ставили условие о снятия моратория на экспорт леса, поэтому формально президент не может законом это запретить.
По мнению политолога, ситуация для Порошенко достаточно сложная.
«Я думаю, что он надеться дотянуть с такими маневрами до президентских выборов, а дальше посмотреть: «Или ишак сдохнет, или султан помрет». На самом деле история с экспортом кругляка для Украины очень сложная. Во-первых, все контрабанды надо останавливать, ведь это потеря денег. Во-вторых, мы видим, что экспорт леса-кругляка идет из Чернобыльской зоны — это опасный и зараженный лес. Сначала он шел на нужды Украины, а теперь идет в Европу. Когда она это поймет, то вообще перестанет разговаривать с Украиной, сначала про кругляк, а потом и вовсе», — заключила Соколовская.
Президент Петр Порошенко 23 июля наложил вето на запрет вырубки и экспорта украинского леса. Как сообщается на сайте украинского парламента, закон о лесе возвращен в Верховную Раду с предложениями президента. В то же время сами предложения президента к проекту закона на сайте ВР в данный момент отсутствуют.
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