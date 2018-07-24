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Эксперт прокомментировал смерть активистки Femen
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Эксперт прокомментировал смерть активистки Femen 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский прокомментировал смерть активистки движения Femen Оксаны Шачко.
Эксперт отметил, что девушка не играла ключевую роль в движении. «Информацию, которая у меня есть, я не могу разглашать. Произошла трагедия», — цитирует Погребинского RT.
Эксперт добавил, что активистки покинули Украину из-за агрессии против них. Акции в родной стране девушек больше не проводятся, поскольку на участниц нападали.
"У нас есть замечательные блюстители нравственности в роли украинских нацистов. Так что в организации решили, что безопаснее продолжать свою работу за рубежом", — пояснил эксперт.
Ранее сообщалось, что Оксана Шачко свела счеты с жизнью в своей парижской квартире. Девушка оставила прощальную записку, но о причинах ее поступка подробностей не сообщалось.
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