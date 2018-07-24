На Украине разработали новый план «возвращения» Крыма

На Украине придумали новый план «возвращения» Крыма

По словам Журавко, среди прочего, украинские власти планируют собрать «доказательную базу нарушений прав человека» в Крыму для заявлений в Европейский суд по правам человека

Кроме того, Украина будет обеспечивать «беспрепятственную» подачу индивидуальных жалоб на Россию «в международные судебные и административные органы».

Также в документе призывают финансировать проукраинские структуры, состоящие из представителей малых народов Крыма, и создать «отдельные подразделения ВСУ из числа жителей полуострова».

Экс-депутат заявил, что Украина к тому же попытается «закошмарить» Россию в трибунале по морскому праву.

«Сомнительным является то, что хоть одно заявление будет подготовлено, а, тем более, рассмотрено по существу. Не будет же морской флот США пушками своих кораблей запугивать Россию, чтобы ее суда не плавали по Черному морю», — отметил Журавко.

Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования. В России неоднократно заявляли, что референдум соответствовал нормам международного права.