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На Украине разработали новый план «возвращения» Крыма
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На Украине придумали новый план «возвращения» Крыма 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко на своей странице в Facebook показал план по «возвращению и интеграции» Крыма к концу 2019 года.
По данным бывшего депутата, план разработал постпред президента Украины Петра Порошенко Борис Бабин. Документ якобы одобрили 20 июня.
По словам Журавко, среди прочего, украинские власти планируют собрать «доказательную базу нарушений прав человека» в Крыму для заявлений в Европейский суд по правам человека.
Кроме того, Украина будет обеспечивать «беспрепятственную» подачу индивидуальных жалоб на Россию «в международные судебные и административные органы».
Также в документе призывают финансировать проукраинские структуры, состоящие из представителей малых народов Крыма, и создать «отдельные подразделения ВСУ из числа жителей полуострова».
Экс-депутат заявил, что Украина к тому же попытается «закошмарить» Россию в трибунале по морскому праву.
«Сомнительным является то, что хоть одно заявление будет подготовлено, а, тем более, рассмотрено по существу. Не будет же морской флот США пушками своих кораблей запугивать Россию, чтобы ее суда не плавали по Черному морю», — отметил Журавко.
Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования. В России неоднократно заявляли, что референдум соответствовал нормам международного права.
Комментарии2  Ещё 6 источников 
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