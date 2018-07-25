УПЦ передала ОБСЕ данные о блокировании Большого крестного хода 27 июля

Встреча с представителями миссии ОБСЕ состоялась в среду в Киево-Печерской лавре, со стороны УПЦ в ней принял участие председатель информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Нежинский и Прилукский Климент. По информации УПЦ, во время встречи обсуждались вопросы, связанные с организацией Большого крестного хода по случаю празднования 1030-летия Крещения Руси, который состоится в пятницу в украинской столице.

"В частности, были рассмотрены проблемы, которые возникают у верующих в связи с их желанием прибыть в Киев для участия в праздновании Крещения Руси 27 июля. Представители миссии зафиксировали все факты препятствования участию верующих УПЦ в крестном ходе, предоставленные архиепископом Климентом согласно информации, которая поступает из разных регионов Украины", — говорится в сообщении.

В Московском патриархате ранее также выразили обеспокоенность поступающей с Украины информацией о препятствиях к проведению крестного хода УПЦ МП. Зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе , в частности, отметил, что беспрепятственное проведение религиозных шествий гарантировано как международным правом, так и внутренними законами Украины. Кипшидзе призвал к тому, чтобы «все препятствия к мирному проведению крестного хода были незамедлительно устранены, и наши украинские братья имели бы возможность для молитвы, не подвергаясь угрозам и ограничениям кого бы то ни было».

В УПЦ МП заявляют о том, что чиновники массово блокируют участие верующих из разных регионов в молебне на Владимирской горке и крестном ходе 27 июля, запрещая, например, перевозчикам ехать в этот день по маршруту на Киев. При этом власти пытаются поддержать проведение крестного хода раскольническим Киевским патриархатом: «на 28 июля организацией автобусов для участия в торжествах „Киевского патриархата“ занимаются сами местные администрации», отмечают в УПЦ.