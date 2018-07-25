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УПЦ передала ОБСЕ данные о блокировании Большого крестного хода 27 июля
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УПЦ передала ОБСЕ данные о блокировании Большого крестного хода 27 июля 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Мир Белогорья
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Представители Украинской православной церкви передали делегации мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине данные о препятствовании со стороны ряда местных чиновников и силовиков прибытию в Киев участников Большого крестного хода 27 июля по случаю 1030-летия крещения Руси, сообщается на сайте УПЦ Московского патриархата.
Встреча с представителями миссии ОБСЕ состоялась в среду в Киево-Печерской лавре, со стороны УПЦ в ней принял участие председатель информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Нежинский и Прилукский Климент. По информации УПЦ, во время встречи обсуждались вопросы, связанные с организацией Большого крестного хода по случаю празднования 1030-летия Крещения Руси, который состоится в пятницу в украинской столице.
"В частности, были рассмотрены проблемы, которые возникают у верующих в связи с их желанием прибыть в Киев для участия в праздновании Крещения Руси 27 июля. Представители миссии зафиксировали все факты препятствования участию верующих УПЦ в крестном ходе, предоставленные архиепископом Климентом согласно информации, которая поступает из разных регионов Украины", — говорится в сообщении.
В Московском патриархате ранее также выразили обеспокоенность поступающей с Украины информацией о препятствиях к проведению крестного хода УПЦ МП. Зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, в частности, отметил, что беспрепятственное проведение религиозных шествий гарантировано как международным правом, так и внутренними законами Украины. Кипшидзе призвал к тому, чтобы «все препятствия к мирному проведению крестного хода были незамедлительно устранены, и наши украинские братья имели бы возможность для молитвы, не подвергаясь угрозам и ограничениям кого бы то ни было».
В УПЦ МП заявляют о том, что чиновники массово блокируют участие верующих из разных регионов в молебне на Владимирской горке и крестном ходе 27 июля, запрещая, например, перевозчикам ехать в этот день по маршруту на Киев. При этом власти пытаются поддержать проведение крестного хода раскольническим Киевским патриархатом: «на 28 июля организацией автобусов для участия в торжествах „Киевского патриархата“ занимаются сами местные администрации», отмечают в УПЦ.
Праздник Крещения Руси отмечается в день памяти князя Владимира (28 июля). На Украине основные торжества пройдут 27 и 28 июля.
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