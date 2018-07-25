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Единственный производитель жидкого хлора на Украине возобновил работу
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Единственный производитель жидкого хлора на Украине возобновил работу 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Украина.ру
КИЕВ, 25 июл — РИА Новости. Единственный производитель жидкого хлора на Украине, предприятие «ДнепрАзот» снова заработало после остановки и отгрузил первую партию продукции, сообщила в среду Телевизионная служба новостей (ТСН) украинского телеканала «1+1».
"ДнепрАзот" из-за подорожания энергоресурсов и вызванных этим убытков остановило полностью остановил работу, в том числе и работу хлорной группы цехов, объем производства которой составляет 10% от общего объема. Позднее «ДнепрАзот» возобновил работу цехов по производству хлора, при этом стоимость хлора выросла до 47 тысяч гривен (около 1,6 тысячи долларов) за одну тонну, что почти в пять раз дороже, чем в 2017 году.
"Единственный в Украине завод по изготовлению хлора снова заработал после остановки, но всего на 10% от своей мощности. Его работники провели пикет под Антимонопольным комитетом и просили чиновников помочь, чтобы критическая ситуация не повторилась", — говорится в сообщении ТСН.
Сообщается, что первые цистерны с жидким хлором для обеззараживания воды уже прибыли в Харьков.
По данным телеканала, завод возобновил производство хлора, но другие мощности предприятия остаются незадействованными — производство минеральных удобрений и другой продукции базовой химии пока нерентабельно.
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